特企／日日永恆此刻開始！立軒天諾熱銷開工

從2020到2021年，全球持續遭受新冠疫情肆虐；台灣守住健康，以防疫優等生的口碑吸引全球台商與精英回流，求大於供的情況激勵房市走揚。但也因為疫情肆虐，營建業面臨「移工進不來、原料更難進」的雙重壓力。





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當業界許多建設公司面對工料同步上揚，只能採用「先建後售」推案模式時，立軒開發卻憑藉深耕在地的實力口碑，從土地開發就創造優勢，並且運用科技化、模組化、前瞻化管理提升生產力，不僅為消費者守住營建品質，同時更創造合理房價。





這份回饋消費者的用心，果然廣獲市場支持與迴響，2020年「立軒天真」完銷、緊接著「立軒天善」也以不到半年時間於今年4月100%完銷，「立軒天諾」尚未公開，潛銷期間已創下熱銷破5成佳績，成為全區指名第一的熱門焦點。





面對消費者的肯定與愛護，立軒開發總經理陳銘鴻謙虛地表示公司會更用心、更努力，更實質回饋消費者；他說「林口是立軒的家，我們始終秉持「來者好品味、來過好生活」的品牌精神精鑄地標。立軒只在最美的地，蓋最好的樓，把客戶的滿意當成最大的成就，未來將發揚「與時俱進」的使命感，以建築職人『一期一會』精神，堅定打造『一心一藝』的地標建築」。





「地標傳久遠、一日即永恆」！立軒天諾是立軒開發2021年代表鉅獻，重金禮聘國家級藝術團隊，構築「天地極緻、日日永恆」驚豔之作！打造林口天際線上最美的ART DECO雙冠地標，精鑄東西並進的時尚美學國際建築，涵蓋高科技、高感度、高價值，三高建築機能與美學，讓細節中窺見品味，實踐立軒「精緻、維美、永續」的品牌追求！





立軒天諾外觀以極緻建築雕塑品為宗旨，內涵優雅大器無微不至，期望居於此處者，每一日都能沉澱再出發、充滿正能量，生活粲然日日如新；這也是公司面對充滿挑戰的世界新未來，衷心為消費者獻上的建築新典範。



