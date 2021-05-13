空姐打疫苗有副作用通報遭拒？指揮中心回應了

有華航空姐今（13）日爆出在打了AZ疫苗後出現嚴重不良反應，左眼視力模糊且刺痛，同時指控醫院拒絕通報中央，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，目前有兩起疑似嚴重不良反應，其中一起就是該案，對於是否有不通報會再行瞭解，不過莊也強調，民眾也可透過1922通報。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-13 15:57:16｜2021-05-13 16:15:25
針對疫苗施打最新狀況，莊人祥表示，昨日已接種1萬6180劑，其中公費13665人、自費2515人，累計接種12萬9669人，而疫苗接種後不良事件昨新增20件，2件為其他疑似嚴重不良事件，1例為40多歲女性，接種次日曾出現發燒及接種部位紅腫痛，接種後 5 天因左臉頰及左上臂疼痛的症狀至急診就醫，目前住院診治中。另一例為40多歲女性在接種後第二日出現左眼模糊、視差感等不適，就醫後診斷疑似視網膜病變，目前症狀持續，需回診評估。
莊人祥證實，此空服員確實是今公告第二例的疑似嚴重不良事件，不良事件通報只要接種疫苗後與時序有關，而病患和醫師都可通報，病患可透過1922，此個案也是由疾管署處理後通報上來，該醫師是否有不通報的情況，會再請衛生局瞭解。而是否為全球第五例眼睛病變，要進一步評估了解，但目前未實證接種AZ和眼睛病變相關，如個案要申報救濟也會協助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。