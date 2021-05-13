限電措施第五輪！累計受影響戶數已破1000萬戶

台電公司表示，今（13）日下午14時36分因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，造成全台大停電。為確保電力系統安全，已自下午15時整開始施行分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，預估自第五輪18時20分起，停電戶數可逐步縮小，較前一輪第四輪停電戶數減少約65萬戶。截至目前，累計共有1010萬戶受到影響。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-13 18:17:51｜2021-05-13 18:58:48
台電稍早進行事故停電第五報，為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電，目前已經啟動第四輪的限電，至於是否進行第六輪限電，需視恢復供電情況而定。
而根據分區限電措施，第一輪限電時間為1500至1550，限電量300萬瓩，限電戶數約200萬戶；第二輪限電時間1550至1640，限電量300萬瓩，限電戶數約193萬戶；第三輪限電時間1640至1730，限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶；第四輪限電時間1730-1820，限電量350萬瓩，限電戶數約229萬戶；第五輪限電時間為1820至1910，限電量250萬瓩，限電戶數約164萬戶。五輪共計影響1010萬戶，限電量達1650萬瓩。
台電提醒，若民眾欲了解是否屬C組或D組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。