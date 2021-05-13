橘貓天天上門拜訪新鄰居　牠當自家遊走還爽躺床鋪過夜！

幾個月以前女子Morgan Hizar摩根與男友搬進法國巴黎的一套新公寓，在某個天氣好的晚上，一名小遊客悄悄來到了她家門前，好奇地朝屋內觀望，原來是一隻橘貓跑來打招呼，沒想到從那天起牠每天上門光顧她家，後來還讓她發現一驚人事實！

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▲日前一隻橘貓跑到摩根家敲門要求進屋。（圖／Tik Tok ＠bisousmorgan）

× ▲日前一隻橘貓跑到摩根家敲門要求進屋。（圖／Tik Tok ＠bisousmorgan）

▲牠巡視一圈後就自己坐在沙發上休息。（圖／Tik Tok ＠bisousmorgan）

× ▲牠巡視一圈後就自己坐在沙發上休息。（圖／Tik Tok ＠bisousmorgan）

由於這對情侶並沒有養任何寵物，橘貓出現的當天早上，男友剛好去市場買了一條魚，沒想到橘貓就出現了，牠大方地走進屋內，巡視家中一圈後，就毫不客氣地躺在沙發上休息。由於橘貓相當友善又愛撒嬌，兩人很喜歡牠，並猜想牠應該是有人飼養的貓咪。從那天起橘貓天天來敲門，有時一天上門好幾次，總是在沙發或是床鋪悠閒地理毛及睡覺，偶爾監督他們打電腦滑手機，然後想盡辦法窩在人類的大腿上討關注。

▲由於牠非常大方，不僅不怕陌生人，還會撒嬌討摸摸，因此摩根與男友都很喜歡牠。（圖／Tik Tok ＠bisousmorgan）

× ▲由於牠非常大方，不僅不怕陌生人，還會撒嬌討摸摸，因此摩根與男友都很喜歡牠。（圖／Tik Tok ＠bisousmorgan）

▲摩根為牠取名「Caramelo」，並得知原來牠是屬於一名老人的貓，剛好就住在同一棟樓！（圖／Tik Tok ＠bisousmorgan）

× ▲摩根為牠取名「Caramelo」，並得知原來牠是屬於一名老人的貓，剛好就住在同一棟樓！（圖／Tik Tok ＠bisousmorgan）

▲Caramelo：這棟樓是本喵管的，偶是來這裡巡視收保護費啦！（圖／Tik Tok ＠bisousmorgan）

× ▲Caramelo：這棟樓是本喵管的，偶是來這裡巡視收保護費啦！（圖／Tik Tok ＠bisousmorgan）

摩根覺得牠很有趣，為牠取名「Caramelo」，並開始與牠產生許多互動，而橘貓也總是毫不害羞地對他們說話、露肚皮討摸摸，甚至有朋友來訪時牠也展現大方又公關的一面，彷彿是這個家的主人一樣自在。後來經過男友與幾位鄰居交談，這才得知原來橘貓就住在同一棟大樓裡，並且隸屬於於一名老人家，不過他們一點也不在意，因為只要這隻「鄰居貓」想來玩，他們當然是隨時歡迎囉！