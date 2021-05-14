10縣市高溫警訊！南部持續飆破38度

中央氣象局指出，今（14）日中午前後南投縣、臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。花蓮縣，新北市，嘉義縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。臺北市，嘉義市，雲林縣近山區或河谷是黃色燈號，將有超過36度的可能。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-14 08:05:01
氣象局表示，今天各地大多仍為高溫炎熱的天氣，高溫都在31度以上，西半部普遍可達35、36度，尤其大臺北盆地、中南部內陸及花蓮縱谷高溫容易超過36度，南投及南部地區持續有38度以上高溫發生的機率，戶外活動請慎防熱傷害並多補充水分。
氣象局說，天氣持續穩定，各地大多為晴到多雲，午後大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，另外，夜晚清晨東半部沿海也有零星短暫陣雨。
空氣品質方面，根據環保署空氣品質及氣象局預報資訊，14日環境風場仍為偏南風，南部地區位於迎風面，擴散條件佳；中部以北位於下風處，擴散條件稍差，污染物稍易累積；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖地區為「普通」等級。
氣象局也預測週六至下週一（15日至17日）各地大多為晴到多雲、高溫炎熱，尤其中南部內陸、大臺北盆地及花蓮縱谷容易有36度以上高溫，南部高溫範圍較廣出現３８度以上極端高溫的機率也較高；降雨不多，午後大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，夜晚清晨東半部沿海也有零星短暫陣雨。
下週二、下週三（18日、19日）微弱鋒面影響，午後山區雷陣雨範圍擴大，北部及東北部則是整天都有機會出現局部短暫陣雨，其他地區為多雲；除南部依然炎熱外，其他地方高溫下降，連日以來的炎熱可望得到舒緩。