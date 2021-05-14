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快訊／揪出社區傳染者！柯文哲：萬華不封區、設4快篩站

▲在衛福部長陳時中（左）陪同下，台北市長柯文哲宣布萬華設4快篩站。(圖／記者記者呂炯昌攝，2021.05.14)
▲在衛福部長陳時中（左）陪同下，台北市長柯文哲宣布萬華設4快篩站。(圖／記者記者呂炯昌攝，2021.05.14)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-14 10:38:21｜2021-05-14 11:55:54

萬華茶藝館新冠肺炎疫情群聚感染持續擴大，北市和平醫院昨晚傳出2名病患確診，其中一人為萬華茶藝館老闆娘。台北市長柯文哲今(14)日宣布和平醫院暫停急診，還要在萬華設立4個快篩站，揪出散落在社區的確診者。

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在衛福部長陳時中陪同下，台北市政府上午召開「和平醫院兩病患確診調查防治」記者會，柯文哲宣布和平醫院降載因應措施，包括B6與B7病房自5月13日起「不出不進」，A6病房自5月13日起「只出不進」、門診降載，不接受現場掛號，只接受已預約掛號者、急診環境清消中，暫停營業，EOC停送。

柯文哲強調萬華不會封區，但是為了揪出散落在社區的確診者，萬華將設立4個快篩站，新增中興醫院、西園醫院與剝皮寮等。

柯文哲表示，針對5萬多名無身分證的外勞，來快篩站快篩將給特赦令，不會通知移民署，他呼籲「有症狀的才來，沒事來做心安無意義。」

 

▲台北市萬華區出現新冠肺炎群聚確診，北市府加強監測。（圖／北市府提供）
▲台北市萬華區出現新冠肺炎群聚確診，北市府加強監測。（圖／北市府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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