快訊／揪出社區傳染者！柯文哲：萬華不封區、設4快篩站
萬華茶藝館新冠肺炎疫情群聚感染持續擴大，北市和平醫院昨晚傳出2名病患確診，其中一人為萬華茶藝館老闆娘。台北市長柯文哲今(14)日宣布和平醫院暫停急診，還要在萬華設立4個快篩站，揪出散落在社區的確診者。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-14 10:38:21｜2021-05-14 11:55:54
在衛福部長陳時中陪同下，台北市政府上午召開「和平醫院兩病患確診調查防治」記者會，柯文哲宣布和平醫院降載因應措施，包括B6與B7病房自5月13日起「不出不進」，A6病房自5月13日起「只出不進」、門診降載，不接受現場掛號，只接受已預約掛號者、急診環境清消中，暫停營業，EOC停送。
柯文哲強調萬華不會封區，但是為了揪出散落在社區的確診者，萬華將設立4個快篩站，新增中興醫院、西園醫院與剝皮寮等。
柯文哲表示，針對5萬多名無身分證的外勞，來快篩站快篩將給特赦令，不會通知移民署，他呼籲「有症狀的才來，沒事來做心安無意義。」
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