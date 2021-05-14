名家論壇》吳崑玉／該槍斃的到底是誰？

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近日幾件大事，台鐵太魯閣號慘案如此，黑道闖警所和弄蟑之亂也是如此。往前算算，白曉燕案逼連戰辭了行政院長，台灣治安就變好了嗎？八八水災劉兆玄走人，政府危機處理機制從此有板有節了嗎？高雄氣爆炸出公共工程監管弊病，如果痛定思痛，認真檢討改進，怎麼還會有太魯閣號慘案？如果當年SARS後，拔掉哭哭啼啼邱淑媞，半路夭折涂醒哲就算完事，執政者只會怪罪民眾掉以輕心，醫界沒有聯合起來建立一套防疫機制，我們又怎麼能在武漢肺炎掃蕩全球之下，苦撐過來一年多？
馬英九當總統之前，中華民國政府官員幾乎是不會認錯的；馬時代開始，出大事官員鞠躬道歉成了常態，先負責下台再待他日高升，也不算新聞，蔡政府沿續至今。但道完歉、下了台，事情有變好嗎？新聞過後，依然故我，甚至養成官僚系統「依法而不行政，道歉而不認錯，檢討而不改進，引咎而不辭職」的油條文化。「鐵打營盤流水官」，政務官來來去去，常任文官我自為之，沒有汰除機制，不幹主管就算了，磨過這個老闆，四年後又是一條好漢。
所以，槍斃政務官有用嗎？其實什麼也不會改變。那只是完成了在野與執政間奪權戰爭的一場戰役。在中國官場，或台灣政治生態中，毀掉一個人遠比打破行之有年的陋規容易，建立一套更好的規矩更是難如登天。於是，柿子挑軟的吃，既然砍人比做事更容易抓住目光，立院攻防便逐漸演成互打巴掌的本土劇，朝野在乎的無非收視率，沒人想真正解決問題。
舉個例子，水資源與能源問題不是今天才有，北水南調，南電北送，前瞻幾千億不能做嗎？全台軌道建設會比水資源和電力問題更急迫嗎？難道是因交通建設可以炒地皮，所以投入最多資源，成為第一優先，其他事就先擺著？
這麼說，意思是出事不該問責拔官囉？倒也不是。真正問題不是遇事拔官，而是該拔什麼官？鄧小平講過，第一線做事的人，有七成成功率就算厲害的了，不能苛求完美。在人力資源配置上，政府一如企業，必須留住好人才才有前景，把敢擔責任能做事的人都拔光了，企業會倒，政府也會垮。對於站在第一線的「Trouble Shooter」(麻煩解決者)而言，出錯會馬上修正，剛繳了昂貴的「學費」，怎麼能讓他隨便閃人？
真正該拔官的，是那些為了閃避責任，該簽字而不簽字，該決定而不決定，凡事上推下推的爛官僚。是那些出了事就騙長官、騙檢調、刪資料、燒公文、蓋鍋蓋的狗官。是那種成天阿諛奉承，會議桌上搬弄法令，不幹實事，遇事先辯兩小時權責歸屬的「有禮貌的混蛋」。是那種掌握一點點權力就要濫用，出門要配車，下車要打傘的爽官。是那些成天腦筋都用在怎麼多用點特別費？怎麼多擠點退休金？怎麼多從標案、廠商換點吃喝禮物的貪官。如果立委喊槍斃的是這些官，我舉雙手贊成。就算真的送去槍斃，我也不覺得太過分。
台灣真正該槍斃的，不是站在自己對立面的競爭者，更不是站在第一線擔負作戰責任的指揮官。該槍斃的是自己腦中殘存的官僚習性，那些「當官就該這樣嘛！」的陋習與文化。是那些代代相傳的，自以為聰明的生存自保之道。是那些自己人就算錯了也要護到底，不是自己人就算傷陰德也要鬥到死的宮鬥劇本與門戶本位。是那些做好事情不重要，鬥垮敵人才重要的政治法則。是敵人當家就不能讓他做好，自己當家就不能說壞的雙重標準。政治人物們該槍斃的，是自己腦中的那些心魔與觀念，而不是他人。
不論在朝或在野，政治人物們最大的錯誤，就是一直將對手政黨或選舉宿敵視為主要敵人，對岸武嚇與病毒威脅反成了次要敵人。媒體高層自己也習於經營關係，甚至拉幫結派，於是誰會選國民黨主席？誰能出線繼承蔡英文，比台鐵改革進程更能佔據版面。大家都在人情醬缸中攪和，該做的事情被丟在一邊，任其自行腐爛。
經過這幾年裡裡外外這麼多事，台灣大多數人都已生出「同島一命」的概念，誰去踢這塊鐵板都是自己找死。「同島一命」，意味著大眾更Care怎麼做好自己？怎麼讓台灣更強壯？而不是8+9那種盲目鬥毆，自相殘殺。
老費這槍固然傷了自己，但黑道肆虐也同時黑了民進黨與柯Ｐ，能源與環保戰到兩敗俱傷。現在是，綠的反中國，藍的反時中，真個是「一樣『反中』，各自表述」。藍綠雙方何不坐下來好好想想，自己的思路到底出了什麼毛病？自己政黨該如何重新定位？並找到新的戰略戰術？也許才是這種大規模板塊推移等級的亂世中，朝野諸公最需要沉下心來，居家隔離，好好思考的事情。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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