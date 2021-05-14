名家論壇》張銘祐／守護台灣防疫在於『誠實』

從4月20日疫情指揮中心宣布有兩例華航貨機機師，感染變種武漢肺炎開始，4月21日一名印尼籍華航機師也被感染，陸續到今日都有本土案例，尤其在4月29日發現華航隸屬的諾富特飯店，傳出房務相關人員及其家人，近日傳出其他縣市有相關感染者，指揮官陳時中也坦言，台灣已經進入社區型感染。





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所幸目前調查出來的病毒株基因與諾富特飯店相同，台灣面對新一波的社區感染，人心相當慌恐，但是台灣人也是互相督促配合疫調，最近很多媒體紛紛議論獅子會五股前會長，他的足跡相當廣泛，尤其聚會的獅子會成員也在聚會中被感染，甚至有到萬華的茶室，相關幾個案例也從那裡出來，面對新一波的變種病毒，真的是來勢洶洶。





媒體當然會開始揶揄獅子會的聚會，甚至討論這位被感染的獅子會前會長，交友廣闊、有錢有閒，甚至開始對於獅子會有所議論，事實上獅子會身為四大社團之一，在台灣社會都是扮演重要的角色，尤其對於社會救助、捐獻國際….等等，獅子會的成員相當廣泛，多數都有一定的社會地位，願意挪出時間參與都是社會正面的表徵。





每個人有每個人的交際方式，至少我們很清楚這位不幸染疫的前會長，相當清楚的交代了自己的足跡，讓指揮中心有時間去匡列相關人員，「誠實」永遠是防疫最重要的事情，不管是指揮中心在這近兩年的時間，面對武漢肺炎一波波的侵襲，以誠實開誠布公地方式讓國人知道，對於個人來說，感染者沒有隱匿，能夠讓指揮中心去查核源頭，不也是因為「誠實」。





尤其這一波疫情，在武漢肺炎病毒不斷地基因變種之下，攻擊力相當的強，連我們守了一年多的無社區感染都被攻破，5月13日公布的足跡更是爆表，連在場記者都驚呼，台灣更要謹慎的面對變種病毒的攻擊。尤其印度每天都有三萬多人染疫，數千人死亡，可以見識到傳播力更勝以往，南美洲到日本似乎都在掀一波感染潮。





李秉穎醫師也特別說到，過去台灣至少防止了十起的社區型感染，最壞的情況就是一傳三、三傳九…一個月也可能造成上千人感染，可以見得源頭不守住就有可能面對下一波潰堤的危險，國人一定要遵從指揮中心指示，做好戴口罩、勤洗手、下載台灣社交距離的ＡＰＰ、不去多人娛樂場所….等等。





或許是過去一段時間台灣守住疫情，國際社會給予高度肯定，甚至義大利人都說台灣疫情少得像笑話（很難相信這麼少），也因為這樣國人似乎有點鬆懈了，因為群聚活動一波接一波，不管是廟會活動、餐會活動、旅遊活動，甚至口罩戴上的基本觀念都鬆懈了，如今面對新的一波疫情攻擊，國人更應該遵守防疫中心的指揮。





認真面對是你我他的責任，如果不幸的情況下需要自主管理、居家檢疫、被感染，社會都不要用歧視性的言論，應該給予正面的心態與價值，「誠實」面對，他們都是受害者不是帶源者，如果能夠施打疫苗的人，一定要去施打增加防護力，所幸台灣疫苗在七月有機會上市，在此之前我們都有責任繼續做好防疫工作，繼續守護台灣。











●作者：張銘祐／政治評論員





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