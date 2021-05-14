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安徽再添本土確診　3地區疫情列中風險

▲安徽再添本土病例，3地區疫情列中風險。圖為安徽民眾正在做病毒檢測。（圖／翻攝自人民日報）
▲安徽再添本土病例，3地區疫情列中風險。圖為安徽民眾正在做病毒檢測。（圖／翻攝自人民日報）

中央社

2021-05-14 15:45:37

（中央社台北14日電）在逾3週的本土零確診之後，中國大陸再傳本土COVID-19疫情。據官方通報，3起病例都出現在安徽省；當地已有3個區域疫情風險等級定為中風險。

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中國大陸上次出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情是4月20日，在雲南發現的2起病例。

據中國國家衛生健康委員會官網，13日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例7例，其中境外移入5例（廣東3例，上海1例，福建1例），本土病例2例（均在安徽）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入病例（在上海）。

另據安徽衛健委官網，兩名確診者分別出現在六安市裕安區及合肥市肥西縣，目前都在當地市級定點醫院隔離治療。

除了上述兩例，據「安徽發布」微博，合肥市今天上午舉行記者會通報，截至今天零時40分，肥西縣報告新增確診再添1例。

據通報，新增病例與前個病例是同事關係。

另據官方央視新聞，肥西縣確診患者為江蘇省無錫市某集團員工，主要從事攝影營銷培訓，1日從遼寧省營口市經大連飛至合肥，初步了解，患者在大連曾接觸入境人員；2日在六安市某影樓展開培訓。

肥西縣第2個確診病例在該影樓工作，近期一直未離開安徽，但曾在第1例培訓期間聽課，並共同用餐。

北京新浪網報導，今天起，六安市金安區浙東商貿城以及裕安區百川明庭社區疫情風險等級調整為中風險，兩區其他區域低風險等級不變；合肥市肥西縣上派鎮衛星社區金雲國際商住樓調整為中風險地區。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1100514

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