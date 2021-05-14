中市海葬骨灰暫放雜物儲藏室　議員：對往生者不敬

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王立任表示，由於海葬需考量場次及天候、海象等條件，家屬通常需等待一段時間，因此在火化之後就會把骨灰罈移到崇德殯儀館內的海葬暫放區等待海葬。然有民眾爆料加上查證後發現，等待海葬的骨灰罈暫放區其實就是崇德殯儀館走廊間平常上鎖的儲藏室，與殯儀館雜物陳放共存。甚至殯儀館人員會把影印紙或其他雜物堆置在骨灰的上方，而平常上鎖，往生者家屬也無法致祭，不僅不尊重家屬也對往生者不敬。
黃守達表示，骨灰的放置處要考量的不只是對往生者的尊重，更應該考慮到家屬的心情。看到親人的骨灰與其他雜物堆置一起，家屬情何以堪？
議員呼籲，民政局應尊重生命，立即改善次狀況，並馬上提供一個完整的開放空間專門給予等待海葬的骨灰罈使用，讓家屬無掛念，也讓往生者走的安心。而黃國榮副市長也表示，海葬骨灰罈的暫放區在儲藏室實在不恰當，將在半年內完成規劃出一個海葬骨灰罈的暫放專區。
中市副市長黃國榮說，海葬骨灰罈的暫放區在儲藏室實在不恰當，將在半年內完成規劃出一個海葬骨灰罈的暫放專區。
民政局表示，考量民眾申請海葬時，因先人骨灰無處存放，台中市規劃免費暫厝區域供家屬使用，由於海葬追思會均於崇德殯儀館內禮廳辦理，為避免造成家屬遷移骨灰困擾，仍考量將骨灰暫厝於殯儀館內部空間。
民政局指出，日前已責成台中市生命禮儀管理處於半年內完成粉刷，改善崇德殯儀館現有暫厝環境，並提供獨立空間、加強室內光源以提高明亮度，讓海葬先人可尊嚴圓滿走完人生最後一程。