中市海葬骨灰暫放雜物儲藏室　議員：對往生者不敬

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▲議員王立任、謝志忠、張玉嬿、黃守達建議，民政局應該給予往生者最基本的尊重，要求立即提供一個完整的開放空間，方便暫厝等待海葬的骨灰罈使用(圖／柳榮俊攝2021.5.14)

民政局表示，考量民眾申請海葬時，因先人骨灰無處存放，台中市規劃免費暫厝區域供家屬使用，由於海葬追思會均於崇德殯儀館內禮廳辦理，為避免造成家屬遷移骨灰困擾，仍考量將骨灰暫厝於殯儀館內部空間。

民政局指出，日前已責成台中市生命禮儀管理處於半年內完成粉刷，改善崇德殯儀館現有暫厝環境，並提供獨立空間、加強室內光源以提高明亮度，讓海葬先人可尊嚴圓滿走完人生最後一程。