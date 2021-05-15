國中會考登場！全台飆高溫　3縣市「亮紅燈」破38度

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不過，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，另外，夜晚清晨東半部沿海也有零星短暫陣雨。由於下周一（17日）之前，西半部高溫普遍可達35度以上，仍有局部26度或38度以上高溫發生的機率，適逢週末國中會考，氣象局也提醒務必注意多補水慎防熱傷害。
此外，金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊，而今晚起馬祖沿海、空曠地區易有較強陣風，請注意。
在空氣品質方面，今日環境風場為偏南風，竹苗以南地區位於迎風面，擴散條件佳；北部地區位於下風處，擴散條件稍差，染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級，局部地區短時間臭氧8小時濃度可能達橘色警示等級。
下周二、三（18日、19日）因微弱鋒面影響，午後山區雷陣雨範圍稍擴大，北部及東北部有機會出現局部短暫陣雨，其他地區為多雲；除南部依然炎熱外，其他地方高溫稍降，連日以來的炎熱可望得到舒緩。
下周四、五（20日、21日）天氣趨於穩定，各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。至於22日至24日各地大多仍為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。