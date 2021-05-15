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防疫物資該怎買？正妹作家曝「購物10清單」：可一次買齊

▲防疫物資該怎買？正妹作家曝「購物10清單」。（示意圖／翻攝自MissAnita 御姊愛 （徐豫）臉書粉專）
▲防疫物資該怎買？正妹作家曝「購物10清單」。（示意圖／翻攝自MissAnita 御姊愛 （徐豫）臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2021-05-15 14:56:15｜2021-05-15 15:16:50

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布，國內新增185例COVID-19確定病例，分別為180例本土及5例境外移入。也因此就有網友在網路上表示疑惑「防疫物資該怎買？」沒想到就有正妹作家分享他自己的「防疫購物10清單」，直言「可以一次買齊」，引起熱議。

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▲中央流行疫情指揮中心今（15）日公布，國內新增185例COVID-19確定病例，分別為180例本土及5例境外移入。圖為資料照片。（圖／NOWnews今日新聞資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心今（15）日公布，國內新增185例COVID-19確定病例，分別為180例本土及5例境外移入。圖為資料照片。（圖／NOWnews今日新聞資料照片）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「大家都準備什麼防疫物資？」的文章表示，「原本的週末行程應該是，早午餐->健身房->量販店->煮飯，這樣度過一天，最近疫情爆發，當然是通通取消，剛剛又看到+180覺得有點緊張焦慮，好像該做點準備，又不知要做什麼，想問問大家家裡有什麼防疫物資？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

對此兩性美女作家御姊愛（徐豫），也在臉書分享「14天不出門防疫物資準備」清單，更直言「如果這幾天要跑大賣場超市一趟，不要冤枉了，一次買齊14天」，更列出10個重要項目，分別為「衛生紙」、「主食類」、「蔬菜類」、「配菜、雞蛋類」、「肉類」、「冷凍類」、「水果」、「其他食材（調味料）」、「生活物資」和「基本保健藥品」。

▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
網友們看完後也紛紛大讚「好實用喔」、「寫得太精闢了，很有條理，台灣一窩蜂的搶購潮，一點想法都沒有，太可怕了」、「太理性面對了，社會就是需要這種人，感謝對地球盡一份力量」、「這個時候真的很容易亂買，要保持心情冷靜」、「防疫購買篇，很實用」、「這清單完全實用啊」。（編輯：王柏文）

「家樂福防疫快訊」

因應目前人潮搶購狀況，避免發生供貨不及斷層等問題，全台家樂福量販/超市、頂好超市、Jason’s將採取民生物資限購措施：

*泡麵、麵條、罐頭每人限購2組

*水每人限購1箱

*衛生紙每人限購1袋

家樂福線上購物、外送服務因應搶購潮調整如下：

《外送服務》

◆暫停提供當日配服務

◆暫停台北市、新北市外送平台服務

《線上購物》

◆僅接受信用卡一次付清,暫不提供貨到付款、到店取貨

◆暫不提供到貨指定時段

◆若遇缺貨則將取消該商品出貨，恕不另行通知

◆限制防疫商品最大購買量

◆停止線上購物相關特別活動安排

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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