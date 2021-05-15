中市本土確診者29歲男性 市府公布足跡全面完成消毒
中央疫情指揮中心今(15)日公布，台中市新增一例確診案例(案1346)，已入住負壓隔離病房，共接觸14人均已居家隔離，其中公司有3人，另有141自主居家管理。市長盧秀燕表示，針對個案所涉足跡，今凌晨環保局已兵分多路全面完成消毒，並請所涉足跡店家暫時停業，再次加強內部環境消毒。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-15 16:29:38
台中市衛生局長曾梓展說明，台中市今日新增的此名確診病例，為台中今年首例本土確診個案，本國籍29歲男性，近日無出國史，5月7日約22時自台中龍井租屋處回彰化老家，5月9日17時返回租屋處；於彰化老家曾接觸彰化確診個案（媽媽及姊姊），並於5月13日出現頭暈、四肢無力、乾嘔、發燒等症狀，5月14日安排前往醫院採檢後確診。
針對個案所涉足跡，曾梓展說，個案5月8日11時至12時曾前往彰化彰南國民運動中心運動；9日21時至四季精品百貨東海店及愛迪達東海店；10日20時30分於東海商圈買晚餐後返回租屋處；11日20時30分前往全聯福利中心台中東海店，停留約10幾分鐘；12日、13日20時30分於東海商圈買晚餐後返回租屋處。
環保局表示，市府陸續在公共區域進行消毒作業，針對此個案涉及場所也已於今日凌晨全面完成消毒，接下來會再視疫情發展增加消毒的範圍和頻率；經發局張局長指出，市府也已請個案居住處所及所涉足跡之區域內的店家暫時停業至6月8日。
衛生局曾局長提醒，民眾若曾於上述所列時段及地點活動，應自主健康管理，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。