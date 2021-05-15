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台中防疫再加嚴　升級至23大場所暫停營業

台中防疫再加嚴　升級至23大場所暫停營業
▲台中市政府宣布，除加嚴原先實施的「三大措施」，再祭多項防疫作為，包括即日起23大場所暫停營業(圖／柳榮俊攝2021.5.15)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-15 16:43:59

因應國內疫情嚴峻，台中市政府今（15）日宣布，除加嚴原先實施的「三大措施」，再祭多項防疫作為，包括即日起23大場所暫停營業、全市超過900處場館，如社區照顧關懷與身障據點、親子館、社區活動中心等均暫停開放，而除原先即日起全市夜市暫停營業，再將「東海商圈」列入暫停營業範圍，現場不得飲食等，共11大措施，全面防堵疫情。

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市長盧秀燕15日下午率副市長黃國榮、衛生局長曾梓展、經發局長張峯源、環保局長陳宏益、民政局長吳世瑋、教育局長楊振昇、文化局長陳佳君、社會局長彭懷真、新聞局長黃國瑋舉行記者會，宣布市府最新防疫措施。

第一，原先11大場所暫停營業，依中央防疫因應指示，升級至23大場所即日起暫停營業，包括視聽歌唱業、三溫暖、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業、指壓按摩場所、休閒麻將館、夜總會、俱樂部、錄影節目帶播映場所（MTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所及其他類似場所。

第二，全市夜市即日起暫停營業，現在再將「東海商圈」列入暫停營業範圍，現場不得飲食；第三，宗教場所暫停團體活動且禁止大型遊覽車進入停放；第四，全市高中職、國中、國小、幼兒園等學校校園停止開放；第五，民政局所屬183處里民活動中心與251處社區活動中心即日起暫停開放。

第六，文化局所屬文化場館包含5中心、44間市立圖書館、文化資產處、中山堂、台中文學館即日起至6月8關閉，市立圖書館將設置臨時服務櫃台提供「取預約書」以及「自助還書箱」服務，減少接觸風險；第七，水利局所屬11處水資源回收中心（福田、水湳、文山、廍子、黎明、石岡壩、台中港、豐原、新光、梨山、環山）停止參訪及借用，2處水文化暨環境教育館（綠川、東大溪）停止開放。

第八，客委會所屬東勢客家文化園區及石岡土牛客家文化館，運動局所屬4座國民運動中心及1座港區運動公園即日起至6月8日關閉；第九，社會局所轄全市社區照顧關懷據點430處、身障據點、親子館11處、社區活動中心暫停開放及服務；第十，觀旅局已啓動三大風景區人流管控，將持續監控人流情況，並派員防疫宣導；第十一，台中市境內的社團交接活動暫緩舉辦。

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