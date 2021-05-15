  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

本土增181例！醫爆「全台急診室緊急動員」：這7點請幫忙

急診室
▲中央流行疫情指揮中心今（15）日公布181例本土個案，雙北更升為三級防疫警戒。對此，兒童感染科醫師謝宗學表示「現在全台灣急診室都在緊急動員！」隨即列出7點拜託大家幫忙。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-15 21:10:27

近期台灣疫情逐漸升溫，中央流行疫情指揮中心今（15）日公布181例本土個案，雙北從今日至28日為止，將提升為三級防疫警戒。對此，兒童感染科醫師謝宗學表示「國難當頭，現在全台灣急診室都在緊急動員！」文中隨即列出7點，向民眾喊話「拜託大家幫忙！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
兒童感染科醫師謝宗學於臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》上發文，表示國難當頭，現在全台灣急診室都在緊急動員，隨後謝宗學醫師也列出「7點」拜託大家幫忙：

一、非必要，不要到急診，以免增加交叉感染的風險。

二、除非是被匡列的接觸者，無症狀者不要到急診、醫院要求採檢，一方面容易交叉傳染，另一方面會增加檢驗負擔。

三、非必要，不要到人潮眾多的公共場所；家庭外出用餐，除進食外，請緊帶口罩。

四、不要隨便轉發網路消息，請以中央疫情指揮中心宣布的資訊為主。

五、非必要，不要跨城市移動，特別是疫區警戒二級到三級，或疫情緊戒三級到二級。

六、個人衛生防護要確實，若發現有人不戴口罩，請相互監督。

七、只有團結一心，才能度過國難。

▲謝宗學醫師表示「現在全台灣急診室都在緊急動員！」隨後列出7點希望民眾能幫忙。（圖／翻攝Dr.
▲謝宗學醫師表示「現在全台灣急診室都在緊急動員！」隨後列出7點希望民眾能幫忙。（圖／翻攝Dr. E 小兒急診室日誌臉書粉專）
文章一出，就引發不少網友留言，「大家多配合，希望這次能平安渡過，加油」、「外出用餐也盡量避免比較好，外帶回家就好了」、「醫護相關人員自己也要保重，謝謝你們！」、「大家加油，要守住啊！現在真的不用去搶物資，也是一種群聚啊」、「真的要靠群體的壓力去糾正不守規則的人」。

中央流行疫情指揮中心陳時中今日表示，新北市、台北市將升級為三級警戒，時序從今日至28日為止，為期雙週要做相關緊縮管制。陳時中指出，新北市、台北市防疫警戒升為第三級，雙北周邊縣市基隆、宜蘭、桃園等地區則維持二級，但陳時中也呼籲，處於二、三級交界民眾，非必要請勿移動。（編輯：陳雅雲）

▲雙北進入第三級警戒，中央發布相關準則規範。（圖／行政院提供）
▲雙北進入第三級警戒，中央發布相關準則規範。（圖／行政院提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.46%2.54%
2021-05-14-2021-05-17

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
27.68%72.32%
2021-05-12-2021-05-15
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

繼續作答
即時
推薦閱讀