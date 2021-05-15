本土增181例！醫爆「全台急診室緊急動員」：這7點請幫忙

我是廣告 請繼續往下閱讀
兒童感染科醫師謝宗學於臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》上發文，表示國難當頭，現在全台灣急診室都在緊急動員，隨後謝宗學醫師也列出「7點」拜託大家幫忙：
一、非必要，不要到急診，以免增加交叉感染的風險。
二、除非是被匡列的接觸者，無症狀者不要到急診、醫院要求採檢，一方面容易交叉傳染，另一方面會增加檢驗負擔。
三、非必要，不要到人潮眾多的公共場所；家庭外出用餐，除進食外，請緊帶口罩。
四、不要隨便轉發網路消息，請以中央疫情指揮中心宣布的資訊為主。
五、非必要，不要跨城市移動，特別是疫區警戒二級到三級，或疫情緊戒三級到二級。
六、個人衛生防護要確實，若發現有人不戴口罩，請相互監督。
七、只有團結一心，才能度過國難。
文章一出，就引發不少網友留言，「大家多配合，希望這次能平安渡過，加油」、「外出用餐也盡量避免比較好，外帶回家就好了」、「醫護相關人員自己也要保重，謝謝你們！」、「大家加油，要守住啊！現在真的不用去搶物資，也是一種群聚啊」、「真的要靠群體的壓力去糾正不守規則的人」。
中央流行疫情指揮中心陳時中今日表示，新北市、台北市將升級為三級警戒，時序從今日至28日為止，為期雙週要做相關緊縮管制。陳時中指出，新北市、台北市防疫警戒升為第三級，雙北周邊縣市基隆、宜蘭、桃園等地區則維持二級，但陳時中也呼籲，處於二、三級交界民眾，非必要請勿移動。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。