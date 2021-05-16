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大玩偶311災區表演傳遞幸福　為東奧助陣

東京奧運暨帕運的正式文化活動今天在日本岩手縣陸前高田市舉行，象徵要將幸福從東北傳遞至東京的大型人偶「萌可」（暫譯，Mocco）首度亮相，表演贏得觀眾熱烈掌聲。
▲東奧暨帕運的正式文化活動15日在日本岩手縣陸前高田市舉行，象徵幸福傳遞的大型人偶Mocco首度亮相。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-16 09:11:35

（中央社記者楊明珠岩手15日專電）東京奧運暨帕運的正式文化活動今天在日本岩手縣陸前高田市舉行，象徵要將幸福從東北傳遞至東京的大型人偶「萌可」（暫譯，Mocco）首度亮相，表演贏得觀眾熱烈掌聲。

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岩手、宮城、福島等3縣10年前遭受311大地震和海嘯侵襲，10年來這些地區居民努力重建。日本標榜要舉辦一場「復興五輪」，讓世人看到311災區重建（復興）的東京奧運。

因此東奧組織委員會規劃了「東京2020日本慶典」的文化活動，今天在岩手縣陸前高田市的高田松原海嘯復興祈念公園辦活動，多項節目當中，最精彩的就是有一個約10公尺高的玩偶萌可首度亮相表演。

萌可被設定為「傳遞幸福之旅」的主角，由岩手、宮城、福島等縣的孩童與創意師箭內道彥、人偶劇大師澤則行等人所設計，在長野縣高森町製作完成，今天首度登場表演。萌可今後將在宮城、福島表演，預定7月在東京表演。

東奧組織委員會會長橋本聖子今天在這項活動上致詞時表示，希望讓世人知道重建的情形，一定會好好舉辦奧運，不辜負大家10年來的努力。

文化表演總監、福島縣郡山市出身的箭內道彥表示，311大地震發生至今已10年，這10年來許多地方也發生了災害，現在還有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，災害或疫病使得人們的關係產生嫌隙、分裂，期待藉由萌可的表演，表達人類應團結的重要性。

他說，有陸前高田的居民告訴他，311大地震經過10年，雖然硬體上的重建陸續完成，但心靈上的重建卻尚未完成，他很希望即使是今天一天的表演，也能有助於災區民眾的心靈重建。

負責大玩偶從製作到舞台表演的總指揮澤則行表示，看到今天大玩偶的表演引起共鳴，尤其是大玩偶跳起岩手縣傳統舞蹈三颯舞時，很多年長的觀眾也跟著拍手，感到很欣慰。

小學四年級、311大地震當年出生的上村妹妹與父母前來觀賞今天的活動，她說覺得萌可的表演充滿震撼力。她父親也也說萌可的表演很有震撼力，內心深受感動，真的是蘊含祈願復興的心意。他很期待疫情早日平息，讓東奧能順利舉辦。

他還表示，很感謝台灣311大地震後對日本的馳援，疫情平息後，他希望去台灣旅遊，也歡迎台灣民眾到岩手縣旅遊。

311大地震後，日本受到來自世界各地的馳援，這項文化活動的主辦單位也希望藉由活動表達感謝之意。陸前高田市冰上共鳴會會長鈴木武幸今天率領太鼓隊表演。他表示，311大地震時受到來自世界各地的援助，這支太鼓隊期盼透過表演振奮人心也表達謝意，所以今天隊友很賣力地擊鼓。

為了防疫，這項活動今天僅開放614名一般人士進場觀賞。（編輯：張佑之）1100515

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