大玩偶311災區表演傳遞幸福　為東奧助陣

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因此東奧組織委員會規劃了「東京2020日本慶典」的文化活動，今天在岩手縣陸前高田市的高田松原海嘯復興祈念公園辦活動，多項節目當中，最精彩的就是有一個約10公尺高的玩偶萌可首度亮相表演。
萌可被設定為「傳遞幸福之旅」的主角，由岩手、宮城、福島等縣的孩童與創意師箭內道彥、人偶劇大師澤則行等人所設計，在長野縣高森町製作完成，今天首度登場表演。萌可今後將在宮城、福島表演，預定7月在東京表演。
東奧組織委員會會長橋本聖子今天在這項活動上致詞時表示，希望讓世人知道重建的情形，一定會好好舉辦奧運，不辜負大家10年來的努力。
文化表演總監、福島縣郡山市出身的箭內道彥表示，311大地震發生至今已10年，這10年來許多地方也發生了災害，現在還有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，災害或疫病使得人們的關係產生嫌隙、分裂，期待藉由萌可的表演，表達人類應團結的重要性。
他說，有陸前高田的居民告訴他，311大地震經過10年，雖然硬體上的重建陸續完成，但心靈上的重建卻尚未完成，他很希望即使是今天一天的表演，也能有助於災區民眾的心靈重建。
負責大玩偶從製作到舞台表演的總指揮澤則行表示，看到今天大玩偶的表演引起共鳴，尤其是大玩偶跳起岩手縣傳統舞蹈三颯舞時，很多年長的觀眾也跟著拍手，感到很欣慰。
小學四年級、311大地震當年出生的上村妹妹與父母前來觀賞今天的活動，她說覺得萌可的表演充滿震撼力。她父親也也說萌可的表演很有震撼力，內心深受感動，真的是蘊含祈願復興的心意。他很期待疫情早日平息，讓東奧能順利舉辦。
他還表示，很感謝台灣311大地震後對日本的馳援，疫情平息後，他希望去台灣旅遊，也歡迎台灣民眾到岩手縣旅遊。
311大地震後，日本受到來自世界各地的馳援，這項文化活動的主辦單位也希望藉由活動表達感謝之意。陸前高田市冰上共鳴會會長鈴木武幸今天率領太鼓隊表演。他表示，311大地震時受到來自世界各地的援助，這支太鼓隊期盼透過表演振奮人心也表達謝意，所以今天隊友很賣力地擊鼓。
為了防疫，這項活動今天僅開放614名一般人士進場觀賞。（編輯：張佑之）1100515