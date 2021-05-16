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疫情爆發衝藥局買口罩！他結帳一刷愣住　工讀生也傻眼了

▲口罩已經成為許多人出門必帶的日常用品之一。（圖／NOWnews資料照片）
▲本土疫情爆發，民眾出外一定要記得戴口罩，以免受罰。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-16 09:57:41｜2021-05-16 11:41:14

新冠肺炎疫情持續肆虐，我國昨天本土案例單日就新增181例個案，雙北也因此進入防疫三級警戒，不少民眾聽聞消息後，趕緊到各大藥局、商場購買防疫物資。不過，就有網友抱怨，自己去藥局購買口罩時，結帳一刷卻讓他非常傻眼，連工讀生都尷尬到不行，貼文引發熱議。

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原PO在「爆怨2公社」貼文指出「去藥局買紗布時，想說順便問問看口罩的價格，工讀生說249元一盒，現在剩下最後一盒，於是決定紗布跟口罩一起買，結果到了櫃檯，工讀生刷完條碼之後臉色一陣不對勁」。

▲網友分享自己去藥局買口罩時，結帳一刷竟然秒漲50元，連店員都非常錯愕。（圖/NOWnews資料照）
▲網友分享自己去藥局買口罩時，結帳一刷竟然秒漲50元，連店員都非常錯愕。（圖/NOWnews資料照）
「工讀生緩緩的說『ㄜ....不好意思剛剛漲價變成299了』當下聽到這句話真的超傻眼，工讀生表示『是剛剛才漲價的....』，結果追問下去他表示，前一天才剛從219漲到249，結果今天又漲到299，我當場就說我不買，真的是很垃圾的商人。」

貼文一出，網友紛紛回應「這會不會太扯＝＝」、「大賺這種錢財的人真的會下地獄」、「這種坐地起價的行為真的很不應該，可以檢舉吧」、「真的要檢舉欸....」、「超商還有一堆沒人買，不用去買那種惡劣商人的」、「實在讓人很無言，大賺發難財」。（編輯：張嘉哲）

▲雙北進入第三級警戒，中央發布相關準則規範。（圖／行政院提供）
▲雙北進入第三級警戒，中央發布相關準則規範。（圖／行政院提供）
▲昨（15）日雙北確定防疫升至第三級警戒，全台13縣市接續宣布升級成「準三級」。（圖/NOWnews今日新聞製作）
▲昨（15）日雙北確定防疫升至第三級警戒，全台13縣市接續宣布升級成「準三級」。（圖/NOWnews今日新聞製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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