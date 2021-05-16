疫情爆發衝藥局買口罩！他結帳一刷愣住 工讀生也傻眼了
新冠肺炎疫情持續肆虐，我國昨天本土案例單日就新增181例個案，雙北也因此進入防疫三級警戒，不少民眾聽聞消息後，趕緊到各大藥局、商場購買防疫物資。不過，就有網友抱怨，自己去藥局購買口罩時，結帳一刷卻讓他非常傻眼，連工讀生都尷尬到不行，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-16 09:57:41｜2021-05-16 11:41:14
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「去藥局買紗布時，想說順便問問看口罩的價格，工讀生說249元一盒，現在剩下最後一盒，於是決定紗布跟口罩一起買，結果到了櫃檯，工讀生刷完條碼之後臉色一陣不對勁」。
「工讀生緩緩的說『ㄜ....不好意思剛剛漲價變成299了』當下聽到這句話真的超傻眼，工讀生表示『是剛剛才漲價的....』，結果追問下去他表示，前一天才剛從219漲到249，結果今天又漲到299，我當場就說我不買，真的是很垃圾的商人。」
貼文一出，網友紛紛回應「這會不會太扯＝＝」、「大賺這種錢財的人真的會下地獄」、「這種坐地起價的行為真的很不應該，可以檢舉吧」、「真的要檢舉欸....」、「超商還有一堆沒人買，不用去買那種惡劣商人的」、「實在讓人很無言，大賺發難財」。（編輯：張嘉哲）
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