民政疫起大作戰 高市民政局假日第一線公共環境大清消
高雄市疫情警戒提升為準三級，所屬各局處全面動員大清消降低病毒擴散風險。民政局也針對民眾容易群聚的殯儀館，及洽公熱區各戶政事務所加強環境清消，也提醒民眾，除了婚喪禮要實聯制外，並保持社交距離，請民眾多利用「網路公祭」，代替親臨現場，避免群聚感染危險，全力防堵可能的傳播鏈。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-16 13:05:10
民政局局長閻青智表示，面對現在的疫情變化，市府上下一心，齊心協力防疫，守護健康，藉由這次全面性環境預防性清消作業，希望在明(17)日周一洽公日前，提供一個安全的洽公環境，希望所屬機關多一點小心，讓民眾少一點擔心。同時呼籲民眾，進入洽公場所務必配戴口罩、量測體溫、洽公實聯制、進行酒精手部消毒並保持社交距離，面對疫情持續嚴峻，大家齊心抗疫、疫起守住社區防疫安全。 為有效隔阻傳播鏈，民政局立即針對第一殯儀館及第二殯儀館園區實施全面消毒，消毒工作重點包括告別式禮廳、服務中心、寄棺大樓、火化場祭拜區及民眾休息區等並將淨水區改成手部酒精消毒，普設乾洗手消毒設備，避免成防疫的破口，請務必遵守防疫規範、全程佩戴口罩、同時也要求館內工作人員，民眾進入服務中心須佩戴口罩，並採實聯制、量測體溫、手部酒精消毒， 同時，高雄市各戶政事務所為因應每天有大量洽公民眾上除在櫃台裝設防疫隔板，也加強辦公室內部及洽公區域清潔消毒工作，以漂白水擦拭及水噴消毒方式進行。
同時為減少近距離接觸及飛沫傳播，服務櫃台裝設防疫隔板或配發台台一線工作人員防護面罩，全力防堵可能的傳播鏈，也呼籲民眾，進入洽公場所務必戴口罩、配合量體溫及實聯制。不僅確保民眾健康也保障上班人員健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。