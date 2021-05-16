高雄各市場、夜市餐飲攤　僅供外帶禁內用

為阻絕病毒及防範交叉感染之可能性，落實防疫工作，高市府今(16)日宣布包含市場、夜市在內的所有的餐飲攤全面改採提供外帶、禁止內用並取消共食區。其中包含六合夜市、大社夜市、梓官蚵赤夜市、湖內圍仔內夜市等管理委員會已率先響應市府政策，宣布全區僅供外帶，不提供內用，其他如興中、光華、忠孝、凱旋青年及鹽埕埔等夜市也相繼主動響應餐飲攤以外帶取代內用，龍華、國民、武廟等市場也表達全力支持市府政策，共同為防疫盡一份心力。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-05-16 14:01:39｜2021-05-16 14:02:02
高雄市攤販協會理事長莊其章表示，因應疫情變化，夜市內用飲食攤餐桌應加設隔板、採梅花座等，多數攤商表示不易落實，建議由政府宣布外帶，能讓攤商們有所依循，消費者也會全力配合，協會一定全力配合，通知各攤集場攤商落實中央流行疫情指揮中心與高雄市政府要求，於防疫期間確實執行相關防疫措施。
高雄市公有市場聯合自治總會理事長李國祥表示，將全力配合中央流行疫情指揮中心及高雄市政府指示，確實執行相關防疫措施，自治會也將定時派員入場督導，要求民眾改採外帶以及取消共食區，齊心合力團結防疫。
高雄市經發局長廖泰翔表示，為配合防疫需要、兼顧消費者食的安心以及避免用餐過程中的接觸，經與各市場與攤集場管理單位討論，外帶是最好的方式，因此，包含市場以及夜市在內的所有的餐飲攤將全面改採外帶、禁止內用並取消共食區。一週內經發局則將持續再走訪夜市，進行不定期稽查與宣導。
經發局呼籲，即刻起民眾應避免出入人多擁擠的場所，如需前往務必全程佩戴口罩，不論是商家或民眾未依規定佩戴口罩、經場所人員勸導屢勸不聽者，將由衛生局依傳染病防治法第36條規定暨第70條，處新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰。