台中增1例本土確診者　中市府公布足跡消毒

昨（15）日台中出現今年首例本土確診者（案1346），中央流行疫情指揮中心今（16）日公布台中再確診1例（案1591），已後送至醫院隔離治療，該案例有4名接觸者，昨已安排採檢並隔離。市長盧秀燕強調，針對個案所涉足跡，環保局已兵分多路全面完成消毒；相關接觸者市府均全盤掌握並密切追蹤，「疫調到哪、處置到哪、公布到哪」，持續「嚴管嚴查」，注意勤洗手、戴口罩、保持社交距離等個人防護措施。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-16 17:15:07
針對案1591所涉足跡，衛生局長曾梓展表示，個案5月9日5時至永和豆漿（塗城路785號）、6時至12時至福隆宮及景賢公園、16時50分至惠善（百僑）超市；10日6時至永和豆漿（塗城路785號）、8時至福隆宮及景賢公園、12時至大里圓通自助餐；11日6時至永和豆漿（塗城路785號）、12時至大里圓通自助餐、16時至17時至仁化黃昏市場、惠善（百僑）超市；12日6時至永和豆漿（塗城路785號）、8時至12時至福隆宮及景賢公園；13日6時至永和豆漿（塗城路785號）、8時至8時30分至福隆宮及景賢公園、12時至大里圓通自助餐；14日11時30分至大里圓通自助餐；15日7時至永和豆漿（塗城路785號）、12時30分至大里圓通自助餐。
盧秀燕表示，台中市第二例本土確診者（案1591），目前足跡點已匡列，從5月9日到15日的足跡點來看，許多地點重複，並非擴散性的足跡點，接觸者4人也已匡列，相關環境消毒已完成，市府會持續清消，比照東海商圈模式辦理。
盧秀燕指出，市府已祭出11大防疫措施，截至目前約500多項活動暫停辦理、全市超過900處場館暫停開放，接下來會陸續盤點防疫措施，落實「準三級」防疫因應，她也呼籲市民一同做好防疫工作，佩戴口罩、勤洗手、減少群聚。
衛生局長曾梓展說明，昨日案1346所匡列的14名接觸者，8名位於台中，今日採檢結果出爐，均為陰性。而今日新增的案1591，為大里區68歲男性，無固定工作、近期無北部或南部旅遊史，5月13日發病，有發燒、嘔吐、全身倦怠症狀，當日9時至診所就醫，昨日症狀加劇，至醫院急診採檢，同日確認新冠肺炎陽性，住院隔離治療。
衛生局提醒，民眾若曾於上述所列時段及地點活動，應自主健康管理，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。
環保局表示，市府陸續在公共區域進行消毒作業，針對此個案涉及場所也已全面完成消毒，接下來會再視疫情發展增加消毒範圍和頻率；經發局張局長指出，市府也已請個案居住處所及所涉足跡區域內的店家禁止現場飲食，可實名，實聯制外送，外帶；並要求永和豆漿（塗城路785號）、大里圓通自助餐、仁化黃昏市場、惠善(百僑)超市等業者停業，直至出具消毒報告，經市府確認完成始得營業。