中市最新疫調　大里確診男足跡比對未與學生接觸

國內新冠疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨（16）日公布台中市第二例本土確診者（案1591），是一位居住於大里的68歲男性，台中獲報後立即展開第一波疫調，針對所涉足跡全面消毒，經台中市警局調閱監視器比對，已確認該案可傳染期5月9日、5月10日、5月12日、5月13日研判皆未在福隆宮停留，也未曾停留於東山高中

三學生參與的福隆宮祈福法會，未與學生有所接觸。

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市府表示，昨日新增的案1591為大里區68歲男性，無固定工作、近期無北部或南部旅遊史，5月13日發病，有發燒、嘔吐、全身倦怠症狀，當日9時至診所就醫，15日至醫院急診採檢，同日確認新冠肺炎陽性，住院隔離治療。

市府指出，東山高中學生至福隆宮祈福時間為5月10日早上7:30至8:30，經台中市警局調閱監視器，大里區68歲男性於同一時段未曾到過福隆宮，但曾到過鄰家鄉自助餐店，自助餐店將進行接觸者匡列。

市府提醒，民眾若曾於上述所列時段及地點活動，應自主健康管理，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。市府陸續在公共區域進行消毒作業，針對此個案涉及場所也已全面完成消毒，接下來會再視疫情發展增加消毒範圍和頻率。