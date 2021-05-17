睽違8年！麥當勞神級早餐回歸　網友暴動嗨翻

速食市場快節奏的帶動下，各家業者經常推出期間限定美食吸引消費者上門，拚的是創意，更是美味，但限量總是殘酷的，錯過便可能像是無緣的曖昧對象，永遠的擦肩而過，因此在許多的限定美食上市過後，總會有許多網友狂敲碗「真的好想再吃一次！」，而日前有名網友去吃麥當勞，發現點餐機上出現了難以忘懷的熟悉早餐，點完餐之後忍不住馬上發文，「就是這天！！！」，貼文一出竟引發熱議。





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該名眼尖網友在PTT《速食版》發文，表示早上去麥當勞買早餐，發現自助點餐機上出現「現烤貝果送乳酪抹醬」的圖示，近乎還原了自己以前愛吃的「原味貝果」，曾經的美味讓該名網友念念不忘，一看到立即決定5/19上市後要吃爆現烤焙果當早餐！





▲麥當勞原味貝果重出江湖po文一出，立即引發回憶殺。（圖／資料照片）

麥當勞原味貝果重出江湖po文一出，立即引發回憶殺，許多網友看完紛紛回應，「竟然回來了，來不吃爆？！」、「貝果距離上次應該有8年了」、「以前的乳酪醬抹貝果真的超好吃。」、「貝果配乳酪抹醬超讚」、「好期待喔！好像很少看到乳酪口味的貝果」





事實上，過去就有網友討論過「最希望哪些停賣的商品復活」，其中麥當勞原味貝果曾榜上有名，沒想到真的被網友發現孰悉的好味道回來了，想必會再掀起新的早餐旋風。該名網友也表示現在進麥當勞餐廳需要實聯制，「填個資料其實很快，防疫最重要，希望台灣這波能守住」。台灣麥當勞今早最新公告訊息，自今(5/17)日上午10:30起至5/28，凡位於台北市、新北市的麥當勞餐廳，均暫停餐廳內用服務及洗手間使用，看得出速食業者對於防疫不敢鬆懈，除了持續推出新品，也攜手全民防疫優先。



