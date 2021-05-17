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影／在日本刺青竟是醫生專利！刺青師呼籲修法

日本刺青
▲日本刺青禁忌。（圖／ANN提供）

四方報/綜合報導

2021-05-17 16:45:53

《四方報》報導，儘管現代社會多元開放，刺青在許多國家依舊是個禁忌，經常被與黑道、不法勢力聯想在一起。在日本，刺青也一直難以被主流文化接受，刺青者還會被禁止進入湯屋或公共浴池。

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比其他國家更具爭議的是，在日本，刺青是一項「醫生」才能做的事，因為日本《醫師法》規定刺青屬醫療行為。2015年，大阪政府下令依違反《醫師法》開罰許多刺青師，其中包括增田（Masuda Taiki）。他在上訴失敗後，與其他同業展開了拯救刺青運動（Save Tattooing in Japan）。

增田表示，日本對刺青的偏見有歷史脈絡可循，它可追朔至日本早期的幫派電影，讓刺青與組織犯罪產生聯繫，更讓人產生刺青「不乾淨」的印象。增田認為，這種根深柢固的偏見讓大眾認為刺青是一項需要「被監督管制」的次文化，也是導致大阪2015年開罰多名刺青師的真正原因。

增田表示，在過去，刺青的衛生條件的確不合格，但隨著醫療衛生概念普及，多數刺青師和民眾都了解相關的衛生程序。

增田希望，這項運動能促使政府將刺青從《醫師法》中拿掉，不再認定其為醫療行為，並另訂法條規範。他也希望，刺青能不再被迫在地下文化中苟活，而能被更多大眾接受，並被認可為一項正當的職業。

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