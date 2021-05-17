我是廣告 請繼續往下閱讀
民宿主人簡碧農從事營造業，10多年前就以森林主題的規劃開了迴音谷一館，他認為，民宿並非住家，不能以豪宅的思維進行設計，惟有令房客好奇、有期待，才能觸動遊客那顆驛動的心。於是在知櫻楓聆，他打破空間的藩籬，讓視野更為開闊，整棟民宿從大廳到房間，全是落地玻璃帷幕，僅一窗之隔，即坐擁畢生難尋的森林饗宴。
隱身山林與大自然進行對話
2019年誕生的迴音谷二館 – 知櫻楓聆位置位於城市與自然的交界處，從花蓮火車站出發，約莫10分鐘車程即可抵達，不要以為靠近市區就見不到青翠山林，當來到知櫻楓聆門前，立即被眼前如森林般蓊鬱的林木深深吸引，沒想到3分鐘前還在大馬路上等紅綠燈，才一眨眼的功夫，就進入神秘的森林國度。
這一棟清水模打造的4樓建築，沒有任何裝飾材料，呈現出水泥灰裸色的原始風貌，近身觀察，牆面上的紋理極為細緻，簡碧農告訴我們，這是他為了呈現山居之所的巧思，特別委請老師傅以杉木為板模，做出木材的紋理，建築物後方是屬於中央山脈分支的沙婆礑山，觸目所及，盡是蓊鬱青翠的林相，百年老樟樹枝幹上附著各種蕨類，庭園栽有山櫻花、山茶花、楓樹、杜鵑等植物，四季交替絢爛的花期。
主人打造將建築融入山林的用心
由於過去營造業的工作經歷，簡碧農對於建築每處細節有自己的堅持，他希望完整呈現二館知櫻楓聆屬於蓊鬱山巒的多樣面，透過大面積的落地玻璃帷幕，毫無阻絕的視野，就好像無阻隔的大地畫布，帶給住宿者心靈與視覺上的洗禮。
與設計師討論時，也特別以檜木做陳設的主要元素，除了這是台灣代表的樹種，當一進入民宿空間就獨特清香撲鼻而來，洗去旅途疲憊，從玄關到大廳，四處可見檜木傢俱或擺飾，就連房間內的潄口杯也是檜木做的，讓房客盡情「森」呼吸。
知櫻風聆有5款不同設計的客房，每間房間都有穿透性的視線與綠意盎然的窗外美景，還有老窗櫺改造的梳妝鏡、原木製作的床架、彩繪玻璃的窗戶等，其中301房，最特別的是那張柔軟的雙人大床，就擺設在有著大型天窗的玻璃屋裡，為四周翠綠景致所包圍，宛如一幅動人的畫框，而窗外隨風律動的枝葉林梢，似乎有著催眠效果，很快地讓人不自覺沉沉入眠，晚上天氣好時，躺在床上還可直接觀星呢。
住宿推薦
迴音谷二館 – 知櫻楓聆
地址：花蓮市國福街289巷168弄33號
電話：0953-332292
網址：www.echovilla.com
粉專：迴音谷森林民宿
營時：入退房時間15:00／11:00
價位：雙人房6,000元起、四人房11,000元起
這篇文章 花蓮住宿｜入住蓊鬱森林清水模玻璃屋 天氣好還能躺在床上看星星 最早出現於 行遍天下旅遊網