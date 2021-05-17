車諾比核廢料「悶燒」　科學家：恐再發生爆炸

位於烏克蘭的車諾比核電廠曾經在1986年發生核子反應爐破裂事故，堪稱是史上最嚴重的核災事故之一。雖然當時科學家在車諾比核電廠的4號反應爐上建造了「石棺」來防止核災中產生的放射性污染繼續向大氣擴散。不過最近有研究發現核電廠的地下室疑似有核分裂反應，恐怕又會再引發一次爆炸。





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車諾比核電廠事故發生後一年，科學家在4號反應爐上建造了「石棺」來防止核災中產生的放射性污染擴散，但石棺裡頭也因此瀰漫著灰塵、以及熔岩狀的「燃料覆蓋物質」（fuel-containing materials、FCM）。根據《LiveScience》報導，監控核電廠的科學家發現，最近已經封閉的核電廠反應爐的地下室中，發現中子數量急劇增加，中子數量增加代表著裡頭正在進行新的核分裂反應。核分裂是由中子撞擊所產生的，在分裂過程中會釋放出巨大能量，目前世界上核電站均是以核分裂方式產生熱能來發電。





▲覆蓋在車諾比4號反應爐外頭的「石棺」裡頭疑似有核分裂反應。（圖／美聯社／達志影像）

英國雪菲爾大學（The University of Sheffield）的核料化學家海特（Neil Hyatt）向《科學》（ Science）雜誌透露，裡頭的放射性廢物正在像餘燼一樣悶燒，如果長時間不受控制的話，這些餘燼可能會完全點燃，導致下一次爆炸。





不過核電安全問題研究所的高級研究員薩維利耶夫（Maxim Saveliev）認為，如果真的產生爆炸，並不會像1986年的事故一樣具有破壞性，可能只會在石棺當中爆炸。但薩維利耶夫進一步表示，儘管是封閉性的爆炸，也會造成清除石棺裡頭的FCM工作變得相當困難，爆炸也可能會造成石棺倒塌，讓當地又再度充滿放射性物質。





維利耶夫指出，當地中子數量已經穩定上升了4年，雖然可能會持續增加且不會引發任何事故，但如果中子數量繼續增加，科學家恐怕得出手干預。不過當中的輻射水平過高，人類是無法忍耐，只能依靠抗輻射的機器人進行遠端操作。根據《科學》雜誌指出，烏克蘭希望能夠提出一項詳細的計畫，在9月之前著手清除車諾比裡頭持續悶燒的FCM。



