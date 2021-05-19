整年都能吃！月夜岩推松葉蟹懷石料理　現宰生蟹膏味鮮美

誰說只有秋天才能吃螃蟹？許多老饕都知道，要吃到新鮮好吃的螃蟹，其實一年四季都吃得到！隱身在台北市華國飯店隔壁巷內月夜岩（Tsukiyoiwa），就是全台唯一一年四季都吃得到頂級活體螃蟹懷石料理餐廳，主打以鱈場蟹、松葉蟹、毛蟹等三大蟹為首，並且依照季節，嚴選最美味的活體螃蟹與當季食材，在日籍料理長福島隆史的巧手下，一蟹多吃，變化出各種不同風味的料理，可說是台灣螃蟹料理的第一把交椅。





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曾於京都的高級料亭工作十年，之前亦任職於泰國高級日本料理餐廳的料理長福島隆史表示，很多人以為只有秋天吃得到好吃的螃蟹，事實上，像鱈場蟹、松葉蟹這類大型蟹類，一年四季都能吃得到，甚至像北海道的花咲蟹，最美味的季節其實是七到九月。店內為了保持一年四季螃蟹肉質的口感與品質，他們直接從北海道或日本海沿岸，挑選品質最佳的螃蟹，立即空運直送，讓台灣消費者一秒偽出國，不必搭飛機檢疫隔離，就像去日本一樣，享用到最頂級的蟹懷石料理。





▲月夜岩（Tsukiyoiwa）裝潢設計主要建材元素來自於四國的青石岩與九州的檜木，並隔出12間包廂，不僅保有隱私性，也兼顧防疫。（圖／品牌提供）

活蟹懷石料理套餐價位自3600元至10000元，包括一次可享受鱈場蟹與松葉蟹的活蟹「極」懷石、或是鱈場蟹與伊勢龍蝦組合的蝦蟹「極」懷石、同時享受鱈場蟹與A5和牛的山海「極」懷石等，其中7200元活體鱈場蟹懷石套餐以上等級，更強調「包廂就是廚房」，從端上新鮮食材、現場殺蟹、烹調料理，乃至將鮮美的蟹肉從蟹殼中拆出，然後再呈盤送到客人桌上，所有過程都由料理職人優雅地在桌邊現場處理，食材的新鮮看得見，更是一場結合視覺、嗅覺與味覺的美食饗宴。





▲月夜岩（Tsukiyoiwa）於五月起推出8800元套餐 「活體松葉蟹蟹味噌至福懷石」 。（圖／品牌提供）

料理長福島隆史介紹說，鱈場蟹屬於寄居蟹的親戚，肉質厚實Q彈飽口，無論是現殺生吃，或是簡單汆燙、燒烤、甲羅燒、甚至做成天婦羅、拌入松露釜飯，都很適合，深受台灣消費者喜愛。尤其特別挑選2.5公斤至3公斤左右的重量，正是肉質最佳的大小，不少客人對於汆燙的細膩廚工與鮮甜口感，印象特別深刻，看起來好像只是簡單涮一下，但福島隆史會視蟹腳的長短粗細大小，汆燙的時間也會不同，無須過多調味，就能吃出蟹肉的甘甜或細緻。





▲料理長福島隆史表示，鱈場蟹肉質厚實Q彈飽口，深受台灣消費者喜愛。（圖／品牌提供）

不過畢竟待在京都這麼久的時間，關西人愛吃的松葉蟹，其實才是料理長福島隆史最擅長的強項。比起鱈場蟹，松葉蟹的肉質更加細緻鮮甜，尤其是蟹膏濃郁的香氣，每每經過炭火燒烤後，客人們總是忍不住發出讚嘆的聲音。這次月夜岩也特別推出「活體松葉蟹 蟹味噌至福懐石」料理套餐，不僅奢侈地一人使用一隻活體松葉蟹，在桌邊現場宰殺後，首先讓客人品嚐到連日本都很難吃到的生蟹膏，口感香氣比生海膽更為馥郁細膩！料理長更是使出渾身解數，精心設計整套料理松葉蟹六吃，吃過的人都直呼「回不去了」！





▲月夜岩（Tsukiyoiwa）的料理長福島隆史表示， 不少客人特別對於汆燙的細膩廚工與鮮甜口感印象特別深刻，無須過多調味，就能吃出蟹肉的甘甜或細緻。（圖／品牌提供）

「店家安心宣言」



