防疫免奔波　地政局2項便民措施省時又省費

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地政局長陳冠福表示，在電子化智慧政府的時代，民眾可在家或辦公室使用全國地政電子謄本系統，從網路就可申領地政電子謄本。此外，坐落於外縣市之不動產，民眾亦得就近向高雄市任一地政事務所臨櫃申辦跨縣市土地登記案件，受理項目包括書狀換給、預告登記、塗銷預告登記、住址變更、更名、門牌整編，經戶政機關更正有案之姓名、出生日期、國民身分證統一編號、住址或門牌錯誤的更正登記，以及拍賣、抵押權相關登記(以權利人或抵押權人為金融機構為限)等9項案件；又非屬上述跨縣市登記案件之受理項目時，亦得由受理的地政事務所以「跨縣市代收代寄」服務方式代為寄送至土地所在地之地政事務所辦理，便利省時又省費。
陳冠福特別強調，現在正值新冠肺炎疫期高峰期，應儘量避免非必要的外出及減少跨域移動奔波，地政便民服務歡迎市民朋友多加利用，就上揭服務如有任何疑問，歡迎電洽高雄市政府地政局地籍科，電話07-3368333轉2138，地政局同仁將竭誠為您解答。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。