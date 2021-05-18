NBA／5月東西區MVP 得分王柯瑞、大三元製造機威少
NBA今(18)日公布5月東、西區最佳球員，巫師「威少」Russell Westbrook和勇士一哥「咖哩小子」Stephen Curry(柯瑞)當選，前者本月締造史上最多大三元紀錄，後者則生涯第2度摘下聯盟得分王。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-18 09:56:22｜2021-05-18 09:57:03
Westbrook在5月率領巫師取得5勝4負成績，並以東區第8名結束例行賽，季後附加賽首輪將對壘塞爾提克，力拚季後賽門票。
Westbrook個人在5月場均可得26.3分、13.8籃板、16.1助攻，並達成生涯第182次大三元，打破了傳奇球星「大O」Oscar Robertson高懸47年的紀錄，並持續堆高「威少障礙」。
而Curry5月手感發燙，場均可攻下36.8分、5.1籃板、5.6助攻，昨日例行賽收官戰還狂轟46分，穩穩收下得分王寶座，更成為「籃球大帝」Michael Jordan後第2位年過33歲的得分王。
5月這期間勇士也豪取8勝1負，衝上西區第8，將和第7的湖人在附加賽首輪對決，比賽將在20日(台灣時間)登場。