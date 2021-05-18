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中國瘋「寵物盲盒」！蘇州郵政開箱驚見21死貓狗

寵物盲盒
▲中國網購平台上有許多寵物盲盒商品，內容物包括貓狗、倉鼠、大白鼠（花枝鼠）等。（圖／翻攝自中國網購平台）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-18 10:20:01

中國網購平台近期興起一波「盲盒」熱潮，就像常見的福袋一樣，購買者不知道盒子的內容物，透過販賣抽獎驚喜的方式吸引消費者。然而「盲盒」內的商品居然也包括小貓、小狗、倉鼠等活體動物，近期中國各地時常查獲「寵物盲盒」，由於運數過程艱辛，不少小動物被發現時已死亡。「寵物盲盒」衍生出的問題，中國官媒也出面痛批「背離人性」，相關單位也紛紛開罰遏制歪風。

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《紐約時報》指出，中國不允許擅自跨省運輸活體動物，但仍有不少商家鑽法律漏洞，在網路上販賣「盲盒」。但這些小動誤透過中國郵遞系統寄出，通常買主收到時常常已經生病、死亡，或是器官受損；有些「盲盒」則主打「各類品種」的兔子、小狗，導致有買主抽不到想要的品種，一開盒發現不對就棄養，也造成許多生命死亡。

去年9月，一個動物救援組織說，在河南省的一個貨運倉庫裡發現了5千隻被遺棄在帶孔板箱裡的狗、貓和兔子。志願者趕往現場營救倖存動物時發現，約4千隻動物已死亡。

《紐約時報》報導，一些人購買盲盒不僅僅是為了驚喜感，有些寵物盲盒的廣告宣稱可以「抽」到哈士奇、科基、黃金獵犬等較昂貴的品種，吸引一些想碰運氣的消費者。但就像報導中的案例一樣，不少人買到的都不是廣告上的商品，往往是買到不肖商人提供的劣質品。

上週蘇州郵政管理局在中國東部的一個倉庫裡發現了13個寵物盲盒，裡面的動物皆已死亡，這些包裹發自江蘇省的一個村子；更早前5月11日，有網友上傳影片表示，蘇州中通快遞中轉站發現寵物盲盒30多件，其中有21隻貓狗已經死亡，屍體臭味濃烈，7隻存活的貓狗也有不同程度的疾病。

▲（圖／翻攝自中國網購平台）
▲中國網購平台上的盲盒廣告，聲稱盒內裝有科基、博美等品種狗。（圖／翻攝自中國網購平台）
蘇州短時間內發現2起寵物盲盒事件，江蘇省郵政管理局發布情況通報宣布，將向涉嫌收寄不能確定安全性物品的無錫中通快遞有限公司送達行政處罰意見告知書，擬對其罰款3萬元（人民幣）。

中國媒體報導，5月3日，成都接獲通報市區有「寵物盲盒」商品，公安人員前往調查時，查獲160個寵物盲盒，一些小貓小狗已經奄奄一息；後有不少愛心人士、志願者協助救援行動。報導指，這類的盲盒最早寄送「烏龜、寄居蟹」等小型生物，到現在已經演變成寄送常見的寵物，由於購物平台存在漏洞，導致無法完全切斷「血色供應鏈」。

▲（圖／翻攝自）
▲成都查獲大批「寵物盲盒」，其中有30隻動物已經感染生病。（圖／翻攝自中國媒體）
中國媒體強調，中國《郵政法》規定，各種活體動物禁止郵寄；《動物防疫法》規定運輸動物的單位和個人，須提前做好相關免疫、消毒、檢測等工作，同時應當按照國務院獸醫主管部門的規定，向當地動物衛生監督機構申報檢疫，並附有檢疫證明。這些「盲盒」的動物通常都沒有經過檢疫，明顯已觸法。

▲（圖／翻攝自）
▲網購平台上有不少人在販賣「烏龜盲盒」。（圖／翻攝自中國網購平台）
▲（圖／翻攝自）
▲寵物盲盒讓不良商人獲益，購買者也沒什麼責任感，將死亡的貓狗任意丟棄。（圖／翻攝自）
 

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