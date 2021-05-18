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連3天本土確診病例破百　 陸軍派化學兵北捷車站消毒

▲陸軍33化兵群在捷運台北車站消毒。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.18)
▲陸軍33化兵群在捷運台北車站消毒。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.18)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-18 11:20:01｜2021-05-18 11:23:54

新冠肺炎疫情嚴峻，連續3天單日本土確診病例破百。陸軍六軍團今（18）日派出化學兵協助台北市政府支援各大捷運站消毒，合力防堵疫情擴散。

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台北市環保局表示，為避免民眾上下班通勤時段身陷高風險環境之中，陸軍第六軍團33化學兵群今日擴大支援，前往北市84處人潮聚集之交通場站，執行室內消毒作業，並加強北市30處大型醫院周邊人行道及道路消毒，北市防疫消毒大隊並聯合執行人潮聚集之10大類場域周邊防疫消毒，內外聯防，合力防堵疫情擴散。

環保局表示，北市動員防疫消毒大隊86人、17輛北市消毒車、69組消毒機具，對人潮聚集之場域周邊防疫消毒。北市防疫消毒大隊今天則針對人潮聚集之10大類場域（捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、機關、夜市、商圈、百貨公司、防疫旅館）周邊公共區域執行環境消毒，內外聯防，全力防堵疫情擴散，讓市民安心。

另外，陸軍33化學兵群在指揮官龔龍峰帶隊下，動員150人，45組消毒機具，3輛陸軍悍馬車及偵搜或載重等其他車輛9輛，今早派出39人在台北車站周邊、捷運月台進行消毒。

環保局表示，非常感謝國軍擴大支援，除於昨（17）日完成萬華全區公共環境地毯式大消毒，並於今日從人流眾多之捷運站內部空間執行噴消作業，消毒範圍包含場站內進出口、大廳、售票處、乘車月台、連通道、廁所、樓梯間等處所，另亦於轄內30處大型醫院院區周邊人行道及道路加強消毒，確保民眾通勤、就醫的健康安全。
 

▲▲陸軍33化兵群在捷運台北車站消毒。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.18)
▲陸軍33化兵群在捷運台北車站消毒。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.18)
 


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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