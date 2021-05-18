連3天本土確診病例破百　 陸軍派化學兵北捷車站消毒

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環保局表示，北市動員防疫消毒大隊86人、17輛北市消毒車、69組消毒機具，對人潮聚集之場域周邊防疫消毒。北市防疫消毒大隊今天則針對人潮聚集之10大類場域（捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、機關、夜市、商圈、百貨公司、防疫旅館）周邊公共區域執行環境消毒，內外聯防，全力防堵疫情擴散，讓市民安心。
另外，陸軍33化學兵群在指揮官龔龍峰帶隊下，動員150人，45組消毒機具，3輛陸軍悍馬車及偵搜或載重等其他車輛9輛，今早派出39人在台北車站周邊、捷運月台進行消毒。
環保局表示，非常感謝國軍擴大支援，除於昨（17）日完成萬華全區公共環境地毯式大消毒，並於今日從人流眾多之捷運站內部空間執行噴消作業，消毒範圍包含場站內進出口、大廳、售票處、乘車月台、連通道、廁所、樓梯間等處所，另亦於轄內30處大型醫院院區周邊人行道及道路加強消毒，確保民眾通勤、就醫的健康安全。
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