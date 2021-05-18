「越南林志玲」無罩被譙 本人氣揭真相：樹大必有枯枝
「越南林志玲」海倫清桃（桃子）從家鄉到台灣演藝圈打拚，時常透過社群媒體分享生活，近來本土疫情嚴峻，她貼出一張在路邊沒戴口罩的照片，被網友罵「不戴口罩滾回越南」，本人氣得澄清真相，回嗆：「樹大必有枯枝，人多必有白癡！」
娛樂中心／綜合報導
2021-05-18 15:59:54
桃子16日發文表示，越南的記者朋友得知台灣疫情升溫，叮嚀她保護好自己，並透露越南疫情也很嚴重，「看來要去越南的行程是遙遙無期」，隨文附上在水果攤擺拍的美照，不少網友看到後留言問：「為何妳沒有戴口罩」、「拍照戴口罩，不會減損妳的美」、「別在外面亂跑了」！ 昨（17日）桃子上傳穿低胸衣、戴口罩的自拍，怒氣沖沖地說，前一天的照片是上次回越南所拍攝，網友看到照片就攻擊她，還說不戴口罩就滾回越南，「我已經在家好幾天都沒出門好嗎？只能說樹大必有枯枝，人多必有白癡！」 貼文一出，粉絲紛紛出聲安慰：「不要去理那些不明究理的人，能容下所有人是台灣的最佳人情味」、「不用理他喔！給妳秀秀」、「只會嘴巴說，不會用頭腦」，有人則是傾心其美貌，「優質的照片總是能平撫不安的心」、「戴口罩還是那麼正」！（編輯：楊穎軒）
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