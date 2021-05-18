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「越南林志玲」無罩被譙　本人氣揭真相：樹大必有枯枝

▲海倫清桃沒戴口罩被網友罵，她親上火線澄清。（圖／海倫清桃臉書）
▲海倫清桃沒戴口罩被網友罵，她親上火線澄清。（圖／海倫清桃臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-18 15:59:54

「越南林志玲」海倫清桃（桃子）從家鄉到台灣演藝圈打拚，時常透過社群媒體分享生活，近來本土疫情嚴峻，她貼出一張在路邊沒戴口罩的照片，被網友罵「不戴口罩滾回越南」，本人氣得澄清真相，回嗆：「樹大必有枯枝，人多必有白癡！」

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▲▼海倫清桃面貌、身材姣好。（圖／海倫清桃臉書）
▲▼海倫清桃面貌、身材姣好。（圖／海倫清桃臉書）
▲▼海倫清桃面貌、身材姣好。（圖／海倫清桃臉書）
桃子16日發文表示，越南的記者朋友得知台灣疫情升溫，叮嚀她保護好自己，並透露越南疫情也很嚴重，「看來要去越南的行程是遙遙無期」，隨文附上在水果攤擺拍的美照，不少網友看到後留言問：「為何妳沒有戴口罩」、「拍照戴口罩，不會減損妳的美」、「別在外面亂跑了」！

▲網友質疑海倫清桃沒戴口罩防疫。（圖／海倫清桃IG）
▲網友質疑海倫清桃沒戴口罩防疫。（圖／海倫清桃IG）
昨（17日）桃子上傳穿低胸衣、戴口罩的自拍，怒氣沖沖地說，前一天的照片是上次回越南所拍攝，網友看到照片就攻擊她，還說不戴口罩就滾回越南，「我已經在家好幾天都沒出門好嗎？只能說樹大必有枯枝，人多必有白癡！」

▲海倫清桃強調自己都待在家防疫。（圖／海倫清桃臉書）
▲海倫清桃強調自己都待在家防疫。（圖／海倫清桃臉書）
▲海倫清桃強調自己都待在家，沒有亂跑。（圖／海倫清桃臉書）
貼文一出，粉絲紛紛出聲安慰：「不要去理那些不明究理的人，能容下所有人是台灣的最佳人情味」、「不用理他喔！給妳秀秀」、「只會嘴巴說，不會用頭腦」，有人則是傾心其美貌，「優質的照片總是能平撫不安的心」、「戴口罩還是那麼正」！（編輯：楊穎軒）

▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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