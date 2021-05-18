  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

離奇！印尼女送毒藥給前男友　卻誤殺送貨員兒子

（圖／翻攝自推特）
（圖／翻攝自推特）

記者賴正琳/綜合報導

2021-05-18 18:16:01

近期印尼發生一件離奇事件，4月25日，1名25歲的女子嘗試想送前男友加了毒藥的食物，以此報復他，卻沒想到送貨員將該食物帶回家，並給自己的家人吃，送貨員的兒子因此死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀

4月30日，警方追查到該名女子 Nani Aprilliani，並將之逮捕。在5月3日警方召開的記者會上，警察署長表示該名女子是蓄意報仇，「她原本想殺害的是前男友，因為對方要跟別人結婚，跟她分手。」

據悉，Nani Aprilliani被發現在案發前三個月曾網購氰化鉀（potassium cyanide），即老鼠藥。在25日時她買了一包雞肉沙嗲，並且在醬汁中加入氰化鉀。接著她聯絡送貨員Bandiman，要求他運送給前男友Tomy，並冒名兩人共同朋友Hamid的名義，以防她前男友不願意吃沙嗲。

由於前男友Tomy剛好不在城中，應門的是Tomy的妻子，她拒絕接收該雞肉沙嗲，因為她不認識誰叫Hamid。因此，Bandiman便將該沙嗲帶回家，並煮給家人吃。

Bandiman的妻兒首先食用雞肉沙嗲，其中的毒藥成份卻害死了兒子。警方循線追查到Nani Aprilliani後，依蓄意殺人罪將之移法送辦，她恐面臨死刑或無期徒刑。與此同時，警方亦在尋找有無同夥，希望能將煽動她報復的人一同繩之以法。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
81.13%18.87%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.21%11.79%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
96.26%3.74%
2021-05-17-2021-05-19
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀