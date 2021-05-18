離奇！印尼女送毒藥給前男友　卻誤殺送貨員兒子

近期印尼發生一件離奇事件，4月25日，1名25歲的女子嘗試想送前男友加了毒藥的食物，以此報復他，卻沒想到送貨員將該食物帶回家，並給自己的家人吃，送貨員的兒子因此死亡。





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4月30日，警方追查到該名女子 Nani Aprilliani，並將之逮捕。在5月3日警方召開的記者會上，警察署長表示該名女子是蓄意報仇，「她原本想殺害的是前男友，因為對方要跟別人結婚，跟她分手。」





據悉，Nani Aprilliani被發現在案發前三個月曾網購氰化鉀（potassium cyanide），即老鼠藥。在25日時她買了一包雞肉沙嗲，並且在醬汁中加入氰化鉀。接著她聯絡送貨員Bandiman，要求他運送給前男友Tomy，並冒名兩人共同朋友Hamid的名義，以防她前男友不願意吃沙嗲。





由於前男友Tomy剛好不在城中，應門的是Tomy的妻子，她拒絕接收該雞肉沙嗲，因為她不認識誰叫Hamid。因此，Bandiman便將該沙嗲帶回家，並煮給家人吃。





Bandiman的妻兒首先食用雞肉沙嗲，其中的毒藥成份卻害死了兒子。警方循線追查到Nani Aprilliani後，依蓄意殺人罪將之移法送辦，她恐面臨死刑或無期徒刑。與此同時，警方亦在尋找有無同夥，希望能將煽動她報復的人一同繩之以法。



