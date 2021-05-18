防疫期還揪運動課！老爸足跡曝光　網狂喊無奈：我家也是

本土新冠肺炎確診案例連續四天破百，除了雙北防疫標準提升三級防護外，各縣市政府也相繼端出二級、準三級警戒，生怕社區感染導致失控疫情，更紛紛呼籲民眾減少外出，或切記配戴口罩。不過防疫得靠全國人民努力，有網友就在PTT上無奈表示，戰疫期間自己的家長還與親戚相約上運動課，足跡甚至與確診者接近，這就讓他氣炸直呼「都這節骨眼還出去搞這事」。

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這名網友在PTT的八卦版上分享家中長輩的行為，他提到自己今天查看了各縣市政府的確診足跡後，打算打電話回家關心家人，沒想到接起電話的媽媽卻告訴他，「我爸被我姑姑找去上運動課，每天一小時，上到這週五結束，然後上課的地方就在確診者去過的足跡附近」。

▲指揮中心今（18）日公布有240例確診，自5月15日以來，一連四天本土案例都破百。（圖／NOWnews製作）

在全台疫情逐漸升溫的此刻，原PO發現父親雖有戴上口罩跟消毒，但也無法完全排除染疫可能，「剛剛查勤後，已經勒令他回到家全身消毒洗澡洗衣服，之後的課也別給我去上了，順便打電話罵他姐一頓，自己要去別抓我爸去」，對於親人防疫意識低落，原PO也相當心累表示「做小孩的反而擔心的要死，講不聽的家長是要怎麼搞？」。

該篇討論串一齣，許多家中有著頑固長輩的網友也不禁紛紛留言吐苦水，「至少你爸最後有聽你的，我家那兩個直接對我發飆，然後一樣我行我素」、「我爸媽也是，酒精都拿到他們面前了，不噴就是不噴，扭來扭去說什麼我又沒幹嘛有什麼好消毒」、「年紀大了都會越來越硬氣，想幹嘛就幹嘛不考慮後果」。（編輯：楊智傑）