醫搶救OHCA！他「被貓抓傷」等10分就爆氣　護理師心寒了

近期台灣本土個案激增，因應疫情升溫，雙北15日確定防疫升為第三級警戒，教育部也於今（18）日宣布全台停課不停學，而在本土確診疫情連環爆的當下，醫療量能也相當吃緊，有醫護人員就提到有民眾因為「被貓抓傷」掛急診，等了10分鐘後沒人關切，因此寫了投訴信，面對這樣的民眾護理人員也表示相當無奈。

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這位醫護人員在臉書上貼出一封院內的紙條，解釋這是自己17日深夜在戶外檢傷站發現的紙條，只見上頭寫滿了整整八行的抱怨，「防疫期間大家都忙，但你們會不會太離譜？我坐在這10分鐘有，你們醫護人員理都不理？只有一位值班嗎？其他病患不用先問、處理嗎？他們痛、我不痛嗎？」，最後還補了一句「我也很體諒你們，但實在太誇張！」。

▲台灣本土案例大爆發，醫護量能若無法優先控制恐怕只會讓防疫作戰更快崩潰。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

這名護理師無奈表示，當天自己值大夜班，負責急診檢傷站，「8個多小時沒喝過一滴水，沒尿過一泡尿，身上衣服一直都是濕的，從沒乾過」，尤其近日許多輕症民眾到醫院等快篩，戶外檢傷站等待快篩、抽血和防疫計程車的患者從來沒淨空過。當晚深夜更送來一名OHCA（院外心臟停止）患者，醫師因為隔離病房已滿，只能透過EMT大哥的監視器照明到戶外檢傷站急救，可說是一夜不得平靜。

▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）

最後這名醫護人員也感嘆，「後來透過其他同仁才知道，你只是被貓抓傷！你有時間可以等超過10分鐘並寫紙條，恭喜你，你至少不會死，但那個OHCA病人1秒鐘都不能等！」，更強調大夜班急診的醫療人員本來就有限，「我已經將大夜超過一半的護理人力抽出來了，所以，就是請你等吧！」。（編輯：楊智傑）