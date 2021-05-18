接蛋糕店訂單！外送員見「內容物」秒皺眉：不相信誰敢送
台灣近期疫情升溫，本土確診數不斷上升，不少民眾也選擇待在家中，也連帶讓外送平台使用率大增。不過就有外送員接到一張蛋糕店訂單，但看了「內容物」後立刻擔心會有爭議，引發同行間的熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-18 23:23:56
原PO今（18）日在臉書《外送員的奇聞怪事》上發文，自己接到一張連鎖蛋糕店的訂單，然而他仔細一看內容物後竟然只有「2根蠟燭」，就直覺認為客人應該有點錯，他也不禁憂心「這筆單，我就不相信誰敢送，送去保證被罵死」。
然而貼文也立刻釣出不少同行分享經歷，「這我懂，上次接到一個一樣的訂單也是蛋糕店，我到客人家也好奇問為什麼只有蠟燭，客人笑說剛剛點蛋糕忘記點而已」、「蛋糕店蠟燭單我送7-8次了，怎麼了嗎？有一次客人還給我100不用找」。
不過原PO隨後也紛向後續狀況，「真相是店家蛋糕沒了，所以訂單只剩下蠟燭，後來客人發現後，也取消訂單了」。也有內行人提醒，只要點餐選擇「此項沒有整筆訂單取消」選項，就能避免相似情況發生。（編輯：潘毅）
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