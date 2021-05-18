急診爆篩檢亂象！住院醫曝噩夢現況　1行為恐成失控關鍵

國內新冠疫情持續嚴峻，教育部今（18）日更宣布全台停課不停學。成為疫情熱區的雙北自15日進入三級防疫警戒，民眾在擔憂染疫同時也紛紛前往篩檢站檢測，但這也引發外界擔憂醫療量能不足。對此，北部一名劉姓住院醫師也揭露目前北部急診的篩檢站現況，更擔憂表示採檢區若人潮持續過載，反而陷入採檢後比採檢前更可能染疫的風險。

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這名劉姓住院醫師日前就曾在社群論壇《Dcard》、《PTT》上點出這一波國內確診人數激增的背後原因，由於台灣連續4日突破百例本土確診，不少擔心染疫的民眾都去急診排隊篩檢，針對這個現象劉姓住院醫師就無奈呼籲輕症民眾不要急著去急診採檢，擔心排隊篩檢的群聚很可能造成疫情失控。

▲指揮中心今（18）日公布有240例確診，自5月15日以來，一連四天本土案例都破百。（圖／NOWnews製作）

他根據過去一年多來的數據指出，罹患新冠肺炎，轉為重症的比例大概只有3%，而且大部分是60歲以上的老人、肥胖、有高血壓、糖尿病等慢性病患者，如果患者年紀小於45歲，死亡率甚至不到1%，「這個數據告訴我們，年輕、輕症患者，其實不用急著驗出結果並接受治療」。反之，年紀大於85歲的患者死亡率則有10-27%左右。

劉姓住院醫師也表示，如果不幸出現上呼吸道症狀，或去過北部所以擔心確診，「建議在家當徹徹底底的邊緣人」，他建議可以優先在家中隔出一間專屬的房間、衛浴，隨時記得用酒精消毒接觸過的物品、勤戴口罩，「被逼去上班的話就提醒老闆說會帶禮物去上班，透過空調保證公司人人有份」。

▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）

此外，他也揭露北部急診的現況，他提到因為這波疫情來得快又急，醫院的硬體設備和人力也無法負荷目前的採檢需求量、1922也無法消化大量的民眾詢問，但若只是疑似確診個案在篩檢站排隊，必須在沒冷氣也不一定有風扇的戶外檢疫站等候，更可能在疫情熱區的醫院等上4-6小時，「現在就算輕症確診也是被叫回家自我隔離，跟採檢之前沒甚麼不同，反倒是採檢區人潮過多、龍蛇混雜，採檢後比採檢前更可能染疫」。

▲劉姓住院醫師表示增加採檢量能其實是很重要的防疫策略。（示意圖／美聯社／達志影像）

最後他也提到，北部的急診因為排隊篩檢的民眾過多，醫護經常連續好幾個小時都穿著宛如兔寶寶裝的全套防護衣在高溫的戶外採檢，一路採檢到凌晨三、四點都還採檢不完。無法喝水、如廁；導致壓縮到醫護照顧、治療如心肌梗塞、中風等急症患者的空間，因此他建議任何有輕症或有確診疑慮者，最好還是先在家自我隔離，等採檢的人數變少、量能變大之後再安排採檢。（編輯：楊智傑）

【本文由

北部劉姓住院醫師

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