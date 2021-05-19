33歲孕婦進產房前偷塞紙條！醫師見「懇求內容」眼眶泛紅
雖然現代醫學進步，但對於媽媽們而言，生產仍非百分百安全。日前在中國大陸，就有一位33歲孕婦，在進產房前偷偷塞了一張紙條給醫師，「懇求的內容」曝光也令人不捨。
編輯中心/綜合報導
2021-05-19 00:06:56｜2021-05-19 00:07:36
據搜狐號自媒體《孕育乖寶寶》指出，一位患有先天性心臟病的孕婦小劉，與老公結婚多年後，終於在近期懷孕，但她的年齡也已經有33歲，接近進入高齡產婦的階段，也因此丈夫和雙方家長都非常用心照顧小劉，希望金孫能平安出生。
由於小劉的身體狀況本就不佳，再加上接近臨盆時，產檢顯示腹中胎兒與自己的狀況並不穩定，這也讓她產生極大的疑慮，深怕這次生產會出現「2選1」的殘酷狀況。
最終小劉在準備進產房前，偷偷塞了一張皺褶的紙條給醫師。醫師打開看竟發現上頭寫著「如果一會發生意外，不管外面他們說什麼，請先保我，我家裡還有父母要贍養，他們不能失去我」。
醫師看完紙條紅了眼眶，不過他敬業的強忍情緒，並開口安撫小劉情緒，保證會讓母子均安，心中也暗自對她的孝心感到動容。事實上女性生產時情緒狀態非常重要，過於恐慌反而會導致呼吸急促、血液迴圈加劇等負面針狀。因此生產前的陪伴就顯得相當重要。（編輯：潘毅）