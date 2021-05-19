我是廣告 請繼續往下閱讀
石岡農會的日式「碾米穀倉」是結構上相當精密的木構造，早期是稻米儲存、精製的地方，裡面保存了舊式的米器具，已有60年以上的歷史。水稻是石岡地區主要的經濟作物，因此老穀倉可以說是他們賴以維生的生存命脈，是當地重要的人文風景。
圖/IG@chia_hsing1970
地址｜臺中市石岡區萬安村忠孝街160號旁
台中石岡區｜石山丘的三十光陰
石山丘的三十光陰是台中石岡區很夯的手作吐司，號稱是台中吐司屆的LV，因為都是採用進口食材，所以價格相對價高，不管是吐司的口感還是香氣味道都恰到好處，每天口味都是隨機的，像是相思紅豆、豔芋芋頭、九鬼黑芝麻、紅寶石起司、經典原味、抹茶紅豆大福等等，用料很大方，建議要事先預訂喔！
圖/IG@______.mina.______
地址｜台中市石岡區大仁街10號
營業時間｜09:00-19:30
台中石岡區｜0蛋月臺
0蛋月台是以前的石岡車站，原本叫「零擔月台」，是當時居民外出的重要交通地，又是零售貨物的聚集地，現在則是東豐綠廊自行車道的休息站，留下一節火車廂及站牌讓大家拍照，附近還有3D彩繪牆，很適合親子來這邊騎腳踏車。
圖/IG@suns_travel_photography
地址｜台中市石岡區東豐自行車綠廊內
台中石岡區｜九房3D彩繪村
「九房童話世界3D彩繪村」就在石岡區公所、東豐綠廊自行車道附近，以童話故事為主題像是傑克與魔豆、賣火柴的小女孩、糖果屋、大野狼與小棉羊；醜小鴨等等，皆利用3D彩繪立體呈現，只要抓好角度就能拍出生動的照片！
圖/IG@yu_3.14
地址｜台中市石岡區豐勢路九房巷
台中石岡區｜土牛客家文化館
石岡土牛客家文化館是石岡望族劉家夥房的遺址，也是石岡、東勢一帶規模最大的建築群，後來因為921地震受損，重建成石岡土牛客家文化館，除了保留昔日風貌，也增設許多平面、多媒體展示資料，致力於推動客家生活文化。
圖/IG@carina16
地址｜台中市石岡區豐勢路德成巷10號
營業時間｜週二至週日 09:00~17:00 (週一及國定假日休館)
台中石岡區｜仙塘跡農園餐廳
仙塘跡農園餐廳隱身在半山腰上，不但種植了許多綠色植栽，還有良好的景觀視野。招牌燜鴨是每桌必點，鴨肉非常軟嫩輕輕一夾舊骨肉分離，湯汁帶有濃濃的麻油香，再來碗白飯根本就可以吃一餐了！但難得來一趟還是要留點肚子給其他美味的菜色啦~
圖/IG@xiantangji_taichung
圖/IG@xiantangji_taichung
地址｜台中市石岡區萬仙街仙塘坪巷2號
營業時間｜11:00–14:00、17:00–20:30
台中石岡區｜彩虹山舍
看那巨大的少女偎在牆面上，真是令人害羞不已，彩虹山舍其實是個景觀民宿餐廳，少女的美腿就是最醒目的地標，園區更是以炫麗的七彩營造彩虹浪漫氛圍，可以光明正大偷窺女子裙底風光的地方大概就只有這裡了吧！
圖/IG＠imissrainbow
圖/IG@twopiggyhavefun
地址｜台中市石岡區和盛街南眉巷10號
台中石岡區｜OnOnNature 泱泱‧自然
木質系裝潢搭配清水模建築，給人一種輕柔舒適的感受，挑高的室內空間採光極佳，每桌旁邊幾乎都有落地窗，這裡的餐點以精緻健康為主，調味不會過重，園區後方也有小木屋可以體驗參觀，不過要用餐才能預約參觀喔。
圖/IG@hellomomo88圖/IG@ailsa0505
地址｜台中市石岡區石城街27號
營業時間｜11:00-18:00 (週一週二休息)
台中石岡區｜石岡落羽松
從石岡區九房厝的豐勢路山下巷進入挑物古道前的落羽松，每年秋冬就會整片轉紅，色調及美又夢幻，石岡落羽松秘境因而爆紅，除了落羽松，附近的環狀步道也很適合假日輕旅行，步道最高處可鳥瞰整個石岡市區，是個適合全家一起出遊的休閒登山路線。
圖/IG@we01041314
地址｜台中市石岡區豐勢路山下巷13號
原文出處 : ReadyGo 【宅在台中｜石岡區】小而美的城鎮，探訪景點背後懷舊故事
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw