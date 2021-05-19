不必憂心？醫分析確診年齡性別分布：疫情很快會得到控制

近日台灣新冠肺炎疫情亮紅燈，連續4天單日本土確診病例破百，目前累積達959例，中央流行疫情指揮中心已宣雙北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施，各界都不敢掉以輕心。不過，就在大家精神緊繃之時，精神科醫師沈政男昨（18）晚在臉書表示「關心，但不必憂心」，他分析近期確診病例的年齡及性別分布，直說「疫情很快就會得到控制了，大家可以放輕鬆點。」

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沈政男以「疫情曝光後R0值已低於1，曝光前舊案例共約1千多，關心但不必憂心」為題發文談及，前天以前，有人說接下來每日將新增4、5百，也可能破千，也有人喊到4、5千，結果昨天是新增240例。他說，疫情曝光前舊案例數是1萬2，從目前每天檢驗PCR約1萬6千件，陽性率約2％，加上細胞簡訊發出60萬封來看，推測會有1萬2確診案例。但如果5月11日疫情曝光時已有1萬2案例，放了5天，也就是一個傳染周期以後，會增加多少案例？他認為「多到可怕！但，事實證明昨天卻是減少。所以說『2％陽性率』是一個高估數字，因為這幾天會去篩檢的，都是比較可能染疫的，因此比例偏高。顯然，「10％陽性率」更是離譜了，裡頭大多數都是偽陽性。」





而台北市長柯文哲昨天說，台北快篩陽性率已降到了4.7％，沈政男表示，這就有參考價值了，因為是跟自己比，也就是顯示確診率已經下降了。現在對疫情規模的估計可分成兩部分，疫情曝光前舊案例數目與曝光後R0值，昨天也有專家說，「還有1千4百案例還沒篩出，因為R0值是4-7」，沈政男直言「歹勢，R0值如果是7，會有1萬6千案例，顯然不是這樣。事實上這是美國的R0值，比台灣高太多。B.1.1.7病毒株（最先在英國出現）的R0值比舊病毒株增加50％，因此，如果原來R0值是2，就會變成3。」





問題是，台灣過去一年多的R0值是多少？沈政男指出「顯然是小於1，才能零確診。但，是0.8，還是0.4？沒人講得出來。總之，是相當接近0了。」萬華茶室的R0值並非台灣平均，而是一個超密集空間的群聚，因此合理估計是4，也就是英國小酒館完全沒有防護狀態的R0值。R0值的5次方，就是舊案例數目，因為從四月中旬傳到疫情曝光，就是傳了5輪。比如R0=4，就是1,024，R=5，就是3,125，以此類推。





▲近日台灣新冠肺炎疫情亮紅燈，連續4天單日本土確診病例破百，目前累積達959例。（圖／NOWnews製作）

▲一連4天破百例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製作）

而由重症比例推估（3-5％），目前41例，回推是1400左右，沈政男認為，昨天那位專家的意思，應該是社區有1400，不是還有1400，因為已經回溯出9百多案例了，所以說疫情曝光前案例數合理推估是1000多。當然，如果R0值低估了，或者重症數又增加了，這個數字就會增加。





至於疫情曝光後，也就是5月11日防疫上緊發條後的R0值為多少？沈政男直言「確定是小於1了。因為，如果是1，昨天新增應該至少是1千例，更不用說是大於1，但昨天只有240。你說，還沒篩出來？那麼重症也會暴增30例，但顯然也沒有。從台中、宜蘭等地昨天未再出現確診案例也知，R0值已經低於1了。這樣的R0值，就是台灣過去一年多的R0值，而雙北因為加了三級警戒，會比這個值更低。」他並分析直指「疫情很快就會得到控制了，大家可以放輕鬆點。關心，但不必憂心。」





此外，沈政男也整理出這幾天確診案例的年齡與性別分布，他表示，其實這張表必須分別看40歲以上與40歲以下，前者代表萬華茶室群聚，後者代表萬華以外傳染狀況。為什麼女性確診者較多？因為茶室工作者大都是女性；為什麼中老年較多？因為是一個全世界絕無僅有的老年紅燈區群聚事件。40-60歲是女性較多，60歲以上卻是男性較多？因為，客人普遍年紀比較大，而60歲以上的茶室工作者就比較少了。「你看40歲以下的每日新增數，到了昨天也都沒有更高，這代表萬華以外感染並未繼續擴散，也就是R0值已經壓到1以下，而且是以下很多了。」





文末，沈政男呼籲大家，昨天彰化新增22例，其實也無須太擔心，因為這是中部版的「獅子王」，也就是「葡萄媽媽」，因為過於活躍的社交與喜宴，一下子把R0值拉到很高，但這是疫情曝光前，接下來不可能再發生了。不過，昨天出現的院內感染就必須謹慎了，因為這將給醫療人員帶來額外壓力，「雖然有一千多案例，但重症很少，因為形同回溯普篩，不是自己去看病。大部分人只需一個不會繼續傳染的隔離環境，現在應該趕緊規劃好輕重症安置SOP，讓輕症者有地方隔離，而不是在家等。這其實就是一種檢傷分類，但台灣事先沒有做好新冠大流行的部署，才會有些手忙腳亂。」（編輯：許苡晴）



