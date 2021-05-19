NBA／本季未能重返聯盟　林書豪感嘆：出於未知的原因

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「在CBA待了一年之後，我克服了以前傷病帶來的心理障礙，我知道我仍然是一名NBA水平的球員。」林書豪寫道，「因此，我放棄了所有美國之外的合同，決定加盟發展聯盟——儘管很少有經驗豐富的老將做出這樣的選擇。我知道我一直需要通過額外的考驗來證明我的歸屬，所以我明白這是我籃球生涯的一部分。」
林書豪表示他為自己在發展聯盟中取得的成就感到驕傲，作為一名控衛在各項主要統計中都達到這個聯盟中最頂級，並且創下了職業生涯的新高。但幾個月來，看著其他球員一個個獲得了合同和機會，自己卻沒能如願重回NBA。
「出於我永遠無法完全知道的原因，那個機會從未實現。我知道我比以前更好了，我也證明了我仍然是一名NBA球員。但就像我之前說過的，有遠大的夢想，就可能要以心碎為代價。」林書豪如此寫道。
林書豪最後表示自己花了一年時間去追逐我的夢想，而不用擔心日常開銷，感謝家人、團隊和商業夥伴們都支持我追逐自己的夢想。也希望能在NBA有更多表現來激勵下一代的亞裔球員，但可惜這個賽季我沒能完成我的夢想。
「但是我相信這是上帝為我準備的。耶和華說:『因為我知道我對你們的計劃，計劃是要賜福給你們，不是要傷害你們，計劃是要給你們希望和前途。』感謝所有在這段旅程中陪伴我的人，愛你們。」