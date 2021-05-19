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中國賽格大廈「詭異晃動」民眾嚇逃　專家：可能是共振

▲中國深圳知名地標「賽格大廈」18日突然出現劇烈搖晃。（圖／翻攝自微博）
▲中國深圳知名地標「賽格大廈」18日突然出現劇烈搖晃。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-19 10:58:02

中國廣東深圳當地知名地標「賽格大廈」，18日下午突然劇烈搖晃，上千民眾嚇得趕緊逃跑，還有民眾表示跑到鞋子都掉了。隨後官方透露當時沒有發生地震，搖晃原因還有待調查。賽格大廈高75層樓，是目前世界最高的鋼管混凝土結構大廈，有專家認為突然發生搖晃是因為共振現象。

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18日下午1時50分，廣東深圳賽格大廈突然出現晃動，大樓內緊急廣播「剛大廈發生輕微晃動，為確保安全，請大家進行有序撤離，請勿驚慌」民眾驚慌逃出大樓，在大樓周邊的人也趕緊逃離現場。根據《中新網》報導，深圳市福田區相關單位接獲報案後，馬上就派遣專家到場對大樓安全進行檢測。但是初步檢查，在大樓周邊沒有出現地面裂開的情況，牆壁也沒有脫落損壞。查看並分析全市各地震監測台站資料，深圳市沒有發生地震。詳細具體的原因還有待調查。

賽格大廈發生搖晃當時，網路上也迅速流傳相關影片，可以發現大樓明顯搖晃。有民眾告訴《澎湃新聞》，指出這場晃動和地震感覺不一樣，不僅椅子有明顯晃動，去摸柱子也能感受到搖晃。

 

中建科工華南大區總工程師陸建新接受中國媒體採訪時表示，「像這種大樓都會有地震分析，一般情況在地震時才會有震動跟擺幅，但是像賽格大廈沒有碰到地震卻有晃動是不太正常，從目前掌握信息看，這是一種偶然的頻率的巧合，就是共振現象」陸建新以去年發生的虎門大橋晃動變成「波浪橋」為例，但他也表示「最後需要以政府部門發布的訊息為準」。

賽格大廈位於知名的電子產品商圈華強北，由深圳賽格集團投資興建，地下4層、地上75層，總高355.8公尺，是當地的標誌性建築，更是中國最主要的比特幣等加密貨幣礦機銷售地。在搖晃發生之後，民眾、商家緊急撤離，目前賽格大廈已經封閉，附近的雙車道道路也禁止通行。

▲賽格大廈劇烈晃動，附近民眾嚇得逃竄。（圖／翻攝自微博）
▲賽格大廈劇烈晃動，附近民眾嚇得逃竄。（圖／翻攝自微博）
 

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