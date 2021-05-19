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客全瘋搶泡麵！女轉頭拿「這瓶」結帳　老饕秒愣：很可以

▲雙北15日防疫升至第三級警戒，引發民眾紛紛前往賣場、超市等地採買物資。不過，就有女網友指出，看到客人全瘋搶泡麵，她反而轉頭拿走梅酒結帳。（示意圖／記者葉政勳攝影）
▲雙北15日防疫升至第三級警戒，引發民眾紛紛前往賣場、超市等地採買物資。不過，就有女網友指出，看到客人全瘋搶泡麵，她反而轉頭拿走梅酒結帳。（示意圖／記者葉政勳攝影）

編輯中心/綜合報導

2021-05-19 12:42:51

因應台灣本土疫情升溫，雙北15日確定防疫升為第三級警戒，消息傳出後，就引發民眾紛紛至賣場、超市等地搶購物資。對此，就有一名女網友指出，自己到超市看到不少人都瘋狂搶買泡麵，但她卻轉頭立馬拿「這瓶」結帳，讓老饕一看大讚直呼「很可以！」

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原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，表示防疫期間看到不少民眾都在掃貨買泡麵，但她反而不一樣，轉頭就拿了一瓶梅酒結帳，「非常時期就不外出群聚，自己在家買醉也是怡情」。文中她也大讚，梅酒不管是純喝或配食物都很適合，最後呼籲大家「一起為防疫努力！」

▲原PO不選擇買泡麵，反而轉身拿了瓶梅酒就去結帳。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
▲原PO不選擇買泡麵，反而轉身拿了瓶梅酒就去結帳。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
貼文一曝光，就引來不少老饕大讚留言，「你跟我一樣欸！大家在搶食的時候，我們也是努力的在為體內做酒精消毒！」、「懂喝」、「我也愛梅酒」、「這個防疫物資，很可以」、「今早別人是搬泡麵、酒精濕紙巾，我則是搬酒...」、「哇很懂買哦」。

雙北15日宣布升至第三級警戒，掀起民眾恐慌搶購潮，總統蔡英文呼籲雙北民眾配合3件事，包括注意自我健康監測、保持社交距離、不急著搶購物資，蔡英文強調經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。（編輯：陳雅雲）

▲雙北進入第三級警戒，中央發布相關準則規範。（圖／行政院提供）
▲雙北進入第三級警戒，中央發布相關準則規範。（圖／行政院提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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