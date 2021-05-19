客全瘋搶泡麵！女轉頭拿「這瓶」結帳 老饕秒愣：很可以
因應台灣本土疫情升溫，雙北15日確定防疫升為第三級警戒，消息傳出後，就引發民眾紛紛至賣場、超市等地搶購物資。對此，就有一名女網友指出，自己到超市看到不少人都瘋狂搶買泡麵，但她卻轉頭立馬拿「這瓶」結帳，讓老饕一看大讚直呼「很可以！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-19 12:42:51
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，表示防疫期間看到不少民眾都在掃貨買泡麵，但她反而不一樣，轉頭就拿了一瓶梅酒結帳，「非常時期就不外出群聚，自己在家買醉也是怡情」。文中她也大讚，梅酒不管是純喝或配食物都很適合，最後呼籲大家「一起為防疫努力！」
貼文一曝光，就引來不少老饕大讚留言，「你跟我一樣欸！大家在搶食的時候，我們也是努力的在為體內做酒精消毒！」、「懂喝」、「我也愛梅酒」、「這個防疫物資，很可以」、「今早別人是搬泡麵、酒精濕紙巾，我則是搬酒...」、「哇很懂買哦」。
雙北15日宣布升至第三級警戒，掀起民眾恐慌搶購潮，總統蔡英文呼籲雙北民眾配合3件事，包括注意自我健康監測、保持社交距離、不急著搶購物資，蔡英文強調經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。（編輯：陳雅雲）
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