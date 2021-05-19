防疫旅館倒數第一　羅致政狠嗆侯友宜：落後部署

防疫旅館家數只有12家，是六都最後一名」，做為板橋重災區的立委，想問新北市長侯友宜，一下子喊該封城就封城、一會兒嗆說準四級部署、甚至還要蓋什麼方艙醫院，過去一年到底超前部署了什麼？不僅沒有超前甚至是「落後部署」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

升到三級警戒已經3天，板橋僅設一個社區快速篩檢站，而且一天只有200個（今天放寛到400人）名額，板橋人口超過56萬，加上無法就近篩檢必須人口移動，這都可能製造更多的傳染風險

﹔

相較之下，人口、面積都比板橋小很多的另一熱區萬華，其篩檢站的數字跟篩檢量，都遠遠超過板橋。

防疫旅館家數與房間數，都是六都倒數，經過一年的準備，超過400萬人口的新北市，防疫旅館的家數竟只有12家，是六都的最後一名；防疫客房的間數也只有1120間，是六都的倒數第二。

新北市的旅館總房間數高達13,793間，但目前卻只有8.12%轉做為防疫房間，遠不及桃園的16.43%、台北的15.36%、甚至高雄的13.92%。「這樣難堪的數字，不僅沒有超前甚至是落後部署了！」

▲ 新北市的旅館總房間數高達13,793間，但目前卻只有8.12%轉做為防疫房間，遠不及桃園的16.43%、台北的15.36%、甚至高雄的13.92%。「這樣難堪的數字，不僅沒有超前甚至是落後部署了！」 （圖/翻攝羅致政臉書）

「該封城就封城」，這句話是廢話！重點是怎麼封？帶頭預告封城，搞得人心惶惶，板橋如果真的封城了，大家不會逃到中和、永和、新莊區嗎？但如果新北封了，台北、桃園呢？要蓋方艙，哪市府早就應該想好地點了吧？與其現在尋覓，造成當地民眾緊張恐慌，不如加快徵用防疫旅舘，落後部署總比原地踏步好！