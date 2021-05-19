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無奈防疫專線「1922」被打爆　陳時中3大QA全民解惑

▲指揮官陳時中針對疫情做出最新說明。（圖／指揮中心提供）
▲指揮官陳時中針對疫情做出最新說明。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-19 15:12:54｜2021-05-19 15:14:35

中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，國內本土疫情升溫，今（19）天下午召開例行記者會，指揮官陳時中表示，國內今日新增267例本土確診個案，並且將全國提升到3級警戒。

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▲國內本土確診個案再267例，累計5天下來已達1226個確診。（圖／NOWnews製表）
▲國內本土確診個案再267例，累計5天下來已達1226個確診。（圖／NOWnews製表）
 

指揮官陳時中今天表示，近日因為疫情嚴峻，防疫專線1922被打爆，屢創歷史新高，為了解除民眾疑惑，陳時中也針對1922常常進線的問題，提出三大問題解惑，希望讓民眾不用一直打來問。

陳時中提到，很多因為確診者足跡公布了，或是聽到朋友說誰誰誰確診，民眾發現自己有去過相關地點，會不知道該怎麼辦，陳時中強調，沒有疑似症狀，請自主健康監測，可以搭乘大眾運輸等，但如果有疑似症狀，還請大家避免搭乘大眾運輸，儘速到醫院採檢。

▲近期民眾進線1922常見問題一。（圖／指揮中心提供）
▲近期民眾進線1922常見問題一。（圖／指揮中心提供）
▲近期民眾進線1922常見問題二。（圖／指揮中心提供）
▲近期民眾進線1922常見問題二。（圖／指揮中心提供）
▲近期民眾進線1922常見問題三。（圖／指揮中心提供）
▲近期民眾進線1922常見問題三。（圖／指揮中心提供）
 

▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

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2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

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2021-05-17-2021-05-19
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