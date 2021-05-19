無奈防疫專線「1922」被打爆 陳時中3大QA全民解惑
中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，國內本土疫情升溫，今（19）天下午召開例行記者會，指揮官陳時中表示，國內今日新增267例本土確診個案，並且將全國提升到3級警戒。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-19 15:12:54｜2021-05-19 15:14:35
指揮官陳時中今天表示，近日因為疫情嚴峻，防疫專線1922被打爆，屢創歷史新高，為了解除民眾疑惑，陳時中也針對1922常常進線的問題，提出三大問題解惑，希望讓民眾不用一直打來問。
陳時中提到，很多因為確診者足跡公布了，或是聽到朋友說誰誰誰確診，民眾發現自己有去過相關地點，會不知道該怎麼辦，陳時中強調，沒有疑似症狀，請自主健康監測，可以搭乘大眾運輸等，但如果有疑似症狀，還請大家避免搭乘大眾運輸，儘速到醫院採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。