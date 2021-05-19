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衝好市多爽撿便宜！男嗨翻「有特價喔」　畫面曝客秒暈倒

▲近期台灣本土個案激增，全民防疫意識也跟著提高，就有一名網友18日到好市多遇到特價品，嗨翻PO文分享。沒想到，一堆人看到現場反而嚇暈直喊「勇敢！」（示意圖／公關照片）
▲近期台灣本土個案激增，全民防疫意識也跟著提高，就有一名網友18日到好市多遇到特價品，嗨翻PO文分享。沒想到，一堆人看到現場反而嚇暈直喊「勇敢！」（示意圖／公關照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-19 17:12:54｜2021-05-19 17:23:22

近期台灣本土個案激增，中央流行疫情指揮中心今（19）公布新增267例本土案例，因應疫情升溫，自即日起至5月28日止，全台防疫將升至第三級警戒。對此，就有一名網友昨日到美式大賣場「好市多」採買物資時，意外遇到特價品，讓他開心PO文分享，沒想到不少人一看反而嚇暈直喊「真勇敢！」

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原PO於18日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己逛好市多時，意外發現一款咖啡豆目前正有特價，讓他興奮直喊「早餐綜合也有特價喔！」

▲原PO貼出現場照片，但不少網友反而關注賣場人數多寡。（圖／翻攝Costco好市多
▲原PO貼出現場照片，但不少網友反而關注賣場人數多寡。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
隨後他也貼出現場照片，只見畫面中有著滿山的黃色包裝咖啡豆，但不少網友認為現在疫情時間敏感，看到賣場客人集中在特價品附近，擔憂因而造成防疫破口，直呼「為了防疫，我改在網路上訂了，只是一次要訂兩包」、「危險」、「勇敢」、「再便宜都不想去人擠人」、「這個店內人數（嚇傻」；不過，原PO也在留言區緩頰，認為部分民眾都有防疫意識，直言「大家都懂不要傻，缺貨就該補貨而已」。

針對民眾恐慌搶購潮，總統蔡英文先前就曾呼籲民眾配合3件事，包括注意自我健康監測、保持社交距離、不急著搶購物資，蔡英文強調經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。（編輯：陳雅雲）

▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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