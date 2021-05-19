量體溫超過40度！她嚇壞急就醫　做錯「一步驟」反被稱讚

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一問之下才知道，原來是因為原PO在車內量額溫本來就會比較高，正確來說，額溫要在陰暗處量才比較準確，而原PO再用自己的額溫槍一量果然已經降下來，只是虛驚一場。不過原PO離開時聽到醫護人員說，「這個不錯，隨身攜帶額溫槍跟酒精，有症狀馬上到醫院檢查」，讓原PO苦笑「想不到搞了個烏龍還被稱讚」，最後不禁感謝「偉大的醫護人員們辛苦了」，並提醒大家別在車內量額溫。
笑翻的網友紛紛留言回覆說，「真可愛」、「發燒40度早就四肢無力了，還是用體溫計之類比較準」、「至少沒真的發燒，虛驚一場」、「體表溫度有時會隨著外在因素改變呦～你太可愛了」、「有危機意識是好的」、「下次記得在陰涼的地方呆一下再量」。
不過也有網友認為，「可以不要沒事跑急診嗎？現在醫護人員很忙」、「有症狀1922通報」。但有其他網友緩頰，「沒事就好，一起努力加油防疫」、「每個人都有危機意識相信很快就能解除三級」、「提高警覺是對的」。
賴清德副總統昨（18）日就呼籲民眾，「有接觸史或有疑慮的民眾，儘速、直接到篩檢站接受篩檢；不要到醫院急診，避免影響醫院運作」，醫療資源要留給需要的人，全民一起做好「病人分類、疾病分級、就醫分流」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。