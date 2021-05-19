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量體溫超過40度！她嚇壞急就醫　做錯「一步驟」反被稱讚

▲一位女網友自量體溫驚訝發現超過40度，急忙趕去醫院就診。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲一位女網友自量體溫驚訝發現超過40度，急忙趕去醫院就診。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-19 17:22:21

國內COVID-19本土疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布，自即日起至5月28日止，提升全國疫情警戒至第三級，希望能加強相關防疫措施，嚴守社區防線。民眾無不繃緊神經，做好個人健康管理。不過就有位女網友，自量額溫時驚覺竟然超過40度，讓她嚇得趕去醫院檢查。後來才知道量體溫時弄錯「一步驟」，不過醫護人員仍給予稱讚，讓她自嘲「想不到搞了個烏龍還被稱讚」。

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原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己剛剛開著車外出辦事，突然想到量一下額溫看看幾度，沒想到竟然高達40.5度，反覆量了幾次都超過40度，讓她嚇得直奔醫院急診。然而一到醫院，醫護人員幫忙量耳溫，卻發現原PO只有36度，沒有發燒。

一問之下才知道，原來是因為原PO在車內量額溫本來就會比較高，正確來說，額溫要在陰暗處量才比較準確，而原PO再用自己的額溫槍一量果然已經降下來，只是虛驚一場。不過原PO離開時聽到醫護人員說，「這個不錯，隨身攜帶額溫槍跟酒精，有症狀馬上到醫院檢查」，讓原PO苦笑「想不到搞了個烏龍還被稱讚」，最後不禁感謝「偉大的醫護人員們辛苦了」，並提醒大家別在車內量額溫。

▲網友自量額溫超過40度，卻原來是烏龍一場。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲網友自量額溫超過40度，卻原來是烏龍一場。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
笑翻的網友紛紛留言回覆說，「真可愛」、「發燒40度早就四肢無力了，還是用體溫計之類比較準」、「至少沒真的發燒，虛驚一場」、「體表溫度有時會隨著外在因素改變呦～你太可愛了」、「有危機意識是好的」、「下次記得在陰涼的地方呆一下再量」。

不過也有網友認為，「可以不要沒事跑急診嗎？現在醫護人員很忙」、「有症狀1922通報」。但有其他網友緩頰，「沒事就好，一起努力加油防疫」、「每個人都有危機意識相信很快就能解除三級」、「提高警覺是對的」。

賴清德副總統昨（18）日就呼籲民眾，「有接觸史或有疑慮的民眾，儘速、直接到篩檢站接受篩檢；不要到醫院急診，避免影響醫院運作」，醫療資源要留給需要的人，全民一起做好「病人分類、疾病分級、就醫分流」。（編輯：倪浩軒）

▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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