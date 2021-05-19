教育部首次徵用公視 周間每天3小時遠距教學節目上線
公視上午宣布，因應全台遠距教學，從今（19）日起至28日每日下午1點半至4點半將播出與教育部共同製播的「疫起線上看」特別節目，內容涵蓋國小至高中各年級，希望透過多元居家學習，讓部分沒辦法線上學習的學生，能有一定的學習效果。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-19 17:22:07
教育部徵用「公視3台」播放「疫起線上看」教學節目，選擇較無版本差異的4大領域，包含藝術、綜合活動、健康與體育、科技等4大領域課程，每一集為30分鐘，每天播放國小低、中、高年級各一集，國中3個年級也各一集，因此一天共3小時，讓國中小教師搭配安排課程，徵用時段周間下午1時30分至4時30，主要是考量學生在下午時段比較適合輕鬆活潑的學習方式學習。
教育部表示，徵收電視頻道係由國家通訊傳播委員會主責，國家通訊傳播委員會於109年4月17日召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情大規模停課規劃電視頻道教學溝通協調會議」，決議未來疫情如有大規模停課電視頻道教學之需求，全國無線電視台將徵用「公視3台」辦理電視教學節目製作及託播。
徵用時機為因應中央流行疫情指揮中心宣布全國高級中等以下學校停課時，本部將請中央流行疫情指揮中心函請國家通訊傳播委員會徵用「公視3台」播送電視教學節目，這也是首次教育部徵用電視台播出電視教育節目的案例。
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