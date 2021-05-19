全台三級警戒！駕照換發、車檢等監理業務期限展延

國內疫情持續升溫，指揮中心今（19）日宣布全國升級至第三級警戒，交通部公路總局為因應防疫措施造成部分民眾無法處理相關監理業務，民眾依舊可以就近向公路監理機關申辦「車輛定期檢驗」、「交通違規、違反公路法或強制汽車責任保險法罰鍰繳納與裁罰」等5項業務得展延至原因消滅後6個月內辦理完成。另增加展延駕駛執照換發、審驗及相關公路監理訓練業務相關辦理期限。
記者林莞茜/綜合報導
2021-05-19 17:29:14
有鑒於全國升級至第三級防疫警戒，台北市、新北市公路總局所轄公路人員訓練所、汽車駕駛人訓練班及危險物品運送人員訓練班等訓練業務，均停止辦理並關閉場所；台北區監理所暨所轄宜蘭監理站、花蓮監理站，以及台東監理站、台中監理所、苗栗監理站、南投監理站、中彰投、雲嘉南各汽車駕駛人訓練班、高雄市區監理所及旗山站等所有相關監理業務均自即日起至5月28日暫時關閉，相關業務亦停止辦理。
公路總局指出，該單位在109年就已提出「因應民眾受新冠肺炎防疫措施影響之各項公路監理業務權益措施」，提供民眾就近向公路監理機關申辦「車輛定期檢驗」、「交通違規、違反公路法或強制汽車責任保險法罰鍰繳納與裁罰」等5項業務得展延至原因消滅後6個月內辦理完成，目前仍可適用。另因應中央流行疫情指揮中心宣布部分地區第三級警戒，交通部公路總局增加展延駕駛執照換發、審驗及相關公路監理訓練業務相關辦理期限。
公路總局表示，依行政院第三級警戒防疫指引，教育學習場域之訓練班為應額外關閉之場所，造成須受訓民眾無法如期完訓，因而「指定訓練機構停止開班後補訓練」展延至全國各地三級以上警戒防疫規定均解除後6個月內完成訓練。另考量醫療機構於第三級警戒期間需確保足夠防疫量能，「須體檢之駕駛執照定期換發與審驗」併同展延至全國各地三級以上警戒防疫規定均解除後6個月內完成換發或審驗。
公路總局也呼籲，民眾需要洽辦監理業務，可以多利用監理服務網或監理服務APP，減少外出攜手防疫，並請民眾配合政府防疫政策，非屬急迫、必要性洽辦業務，可暫緩辦理，如有駕訓班停課問題可逕洽監理所、站詢問。