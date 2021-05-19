遭批新北篩檢落後　羅智強：過去一年誰死命反對擴大篩檢

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「最好笑的是羅致政，痛批侯友宜篩檢落後，啊！羅委員，過去一年是誰死命反對擴大篩檢？，不就是陳時中，民進黨還扯一堆偽陰偽陽的理由，說主張普篩廣篩的人是來亂的，怎麼現在疫情擴散，民進黨反過來痛批地方篩檢落後？」
羅智強提及去年彰化衛生局和台大公衛所合辦萬人篩檢，找出隱藏的確診者，痛批這本該記防疫一功，結果「彰化衞生局長被民進黨和網軍大出征，還被陳時中的衞福部嗆法辦，請問你叫哪個地方政府敢『超前部署』篩檢大隊？」
羅智強繼續痛批，稱當疫情守住時，「陳時中唱歌跳舞，享受『順時中昌，逆時中亡』的無限光榮」；但當疫情出現破口時，「就換侯友宜、柯文哲上場，『英雄是我、狗熊你當』，真是好偉大的防疫戰略。」
接著槍口轉向羅致政，羅智強質問：「如果去年陳時中不要一力反對普篩廣篩，讓台灣有一年時間建立篩檢體系、擴充篩檢能量，今天還會有羅致政口中的『篩檢落後』嗎？」
「又，再問羅致政，防疫出事中央龜縮當路人甲沒關係，責任全推地方也無所謂，如果地方政府該負全責，那鄭文燦對防疫旅館管理不力，造成這波防疫的大破口，怎沒見你批評鄭文燦（我還沒提范雲），疫情嚴峻，民進黨這種老套雙標，可以收一收嗎？」
新聞來源為Newtalk 新頭殼