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遭批新北篩檢落後　羅智強：過去一年誰死命反對擴大篩檢

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-05-19 22:41:11

台灣國內疫情近日嚴峻，今天（19日）新冠肺炎新增267例本土確診案例，其中新北市佔最多，129人染疫。國民黨台北市議員羅智強在臉書發文，替新北市長侯友宜加油，鼓勵之餘，不忘批評中央，稱指揮中心「淪為報數中心」，把責任推給地方政府，並再度提及普篩問題。

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「當陳時中一年來反對普篩、疫苗採購進度全球倒數，民進黨發現光環落漆，指揮中心淪為『報數中心』，就開始把責任往地方政府推。」羅智強稱侯友宜擔起責任全力防疫，卻被綠營民代開始全面攻擊。

「最好笑的是羅致政，痛批侯友宜篩檢落後，啊！羅委員，過去一年是誰死命反對擴大篩檢？，不就是陳時中，民進黨還扯一堆偽陰偽陽的理由，說主張普篩廣篩的人是來亂的，怎麼現在疫情擴散，民進黨反過來痛批地方篩檢落後？」

羅智強提及去年彰化衛生局和台大公衛所合辦萬人篩檢，找出隱藏的確診者，痛批這本該記防疫一功，結果「彰化衞生局長被民進黨和網軍大出征，還被陳時中的衞福部嗆法辦，請問你叫哪個地方政府敢『超前部署』篩檢大隊？」

羅智強繼續痛批，稱當疫情守住時，「陳時中唱歌跳舞，享受『順時中昌，逆時中亡』的無限光榮」；但當疫情出現破口時，「就換侯友宜、柯文哲上場，『英雄是我、狗熊你當』，真是好偉大的防疫戰略。」

接著槍口轉向羅致政，羅智強質問：「如果去年陳時中不要一力反對普篩廣篩，讓台灣有一年時間建立篩檢體系、擴充篩檢能量，今天還會有羅致政口中的『篩檢落後』嗎？」

「又，再問羅致政，防疫出事中央龜縮當路人甲沒關係，責任全推地方也無所謂，如果地方政府該負全責，那鄭文燦對防疫旅館管理不力，造成這波防疫的大破口，怎沒見你批評鄭文燦（我還沒提范雲），疫情嚴峻，民進黨這種老套雙標，可以收一收嗎？」

新聞來源為Newtalk 新頭殼

羅智強發文內容。 圖：翻攝自羅智強臉書
羅智強發文內容。 圖：翻攝自羅智強臉書
 

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雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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78.91%21.09%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

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不會，不會太慢
87.93%12.07%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
95.44%4.56%
2021-05-17-2021-05-19
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