高雄公布確診者疫調　案2528女童排除確診

我是廣告 請繼續往下閱讀
案2357為46歲女性，是仁惠醫院中，和案2069接觸後的採檢為陽性的確診護理師，護理師足跡單純，只在5月14日到過五權南路上的黃昏市場以及5月16號下午曾到鳳山大潤發逛街，匡列接觸者4人，而護理師曾經接受媒體採訪的丈夫，採檢結果為陰性，讓昨日上午採訪的媒體鬆了一口氣。
案2527為一名30多歲女性保險業務員，未有個案接觸史且無北部地區活動史，但她在5月7日至14日這段期間，曾和多名友人喝酒唱喝聚餐，地點遍布苓雅區的九度空間lounge bar、鼓山區的享溫馨巨蛋店、前金區的牛老大涮牛肉、左營區的串門子海鮮串燒，甚至曾到過新崛江逛街，疫調十分困難，5月18日因喉嚨不適，由家人陪同就診後確診，目前也已經匡列35名接觸者。
而案2528則為一名6歲女童，女童因重大疾病，入院進行化療前採檢時發現CT值在33至34之間，呈現弱陽性反應，高雄市長陳其邁則指出，這位女童並無個案接觸史，加上一採呈現弱陽性反應，二採則出現陰性反應，的確有討論空間，為求謹慎仍匡列60人，稍晚衛生局則宣布，經二採綜合檢驗結果陰性，案2528排除確診。
案2351則為昨日案2150的兒子，為多個娃娃機檯的檯主，在進行案2150接觸者採檢時被驗出陽性，5月14、15在工作地點上大夜班，16日凌晨則到多個娃娃機檯補貨，目前匡列6名接觸者；案2352則是一名女學生，在5月12、13日曾有萬華地區活動史，5月14、15日曾在楠梓、仁武區上班上課，5月17日凌晨則因喉嚨痛到高醫急診採檢後確認陽性，目前匡列25名接觸者。
案2529為一名50多歲的男子，5月10至14日有北北基、花蓮活動史，並連續多日在大同區投宿，5月14日晚間從台北搭乘高鐵返回高雄後再轉乘捷運到市議會站返家，但在5月14到17日間陸續出現喉嚨癢、腹瀉症狀，期間曾到公司菱和貿易股份有限公司上班，並在5月18日確診，目前匡列接觸者10人；至於案2530則為一名30多歲的男性居家服務員，目前無發現有相關旅遊史及接觸史，在5月18日確診後入住負壓隔離病房，疫調目前仍在持續進行中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。